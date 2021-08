Hoe zit het met de Belgen in Afghanistan? 34 landgenoten aangemaand om te vertrekken

Enkele weken geleden maande Buitenlandse Zaken de 34 Belgen die in Afghanistan wonen aan om het land te verlaten. Zij vroegen geen bijstand van België. Elf Belgische toeristen vertrokken wel met de hulp van onze overheid. Eén Afghaans gezin dat met het Belgische leger samenwerkte, kreeg een visum en is inmiddels in ons land.

Ons land heeft geen ambassade meer in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, maar onze ambassade in Pakistan volgt de situatie in Afghanistan op de voet op. “Er verblijven 34 Belgen, waar we weet van hebben, in Afghanistan. We hebben hen de voorbije weken gecontacteerd en hen aangeraden het land te verlaten”, vertelt Wouter Poels, woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken.

“Het gaat enerzijds om Belgen die voor internationale instellingen werken en die instellingen hebben hun eigen evacuatieplannen. Anderzijds, en dat is de grootste groep, zijn het Belgen die ofwel de dubbele nationaliteit hebben of familiebanden in Afghanistan hebben.”

Of zij het land allemaal hebben verlaten, is niet duidelijk. “Wij kunnen niemand verplichten. Maar we kregen geen enkele vraag tot bijstand. Noch in Brussel, noch op de ambassade in Pakistan”, aldus Poels. In Afghanistan verbleven ook elf Belgische toeristen. Zij zijn met de hulp van Buitenlandse Zaken geëvacueerd. Het Belgische leger is al een tijdje weg uit Afghanistan.

Asiel

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) kondigde een tijdje geleden aan dat Afghanen die voor de Belgische troepen hebben gewerkt in hun land, zoals tolken, mogelijk asiel in België kunnen krijgen. Zij moeten namelijk vrezen voor sterke represailles van de taliban.

“Een Afghaans gezin kon om die reden via een humanitair visum naar hier komen”, aldus het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “De asielprocedure is in gang gezet. Er zijn geen verdere aanvragen via Defensie gekomen. Zij brengen de mensen aan, wij bekijken of ze in aanmerking komen voor een visum. Maar tolken werken vaak voor verschillende landen en ze gingen misschien naar een ander Europees land.”