Hoe zijn duizenden Oekraïense kinderen in Russische kampen beland? Moskou zal volgende maand “werkelijke situatie” uit de doeken doen

De Russische president Vladimir Poetin en Maria Lvova-Belova, de kinderrechtencommissaris van Rusland, staan sinds vorige week op de radar van het Internationaal Strafhof (ICC). Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden door duizenden Oekraïense kinderen – Oekraïne beweert meer dan 16.000 – te ontvoeren, maar Moskou ontkent de aantijgingen. Daarom zal Rusland begin volgende maand de “werkelijke situatie” uit de doeken doen tijdens een informele bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad. Wat is er aan de hand? Heeft Rusland daadwerkelijk duizenden kinderen gedeporteerd? En hoe hebben ze dat gedaan? Een overzicht van wat er precies gaande is.

Afgelopen vrijdag vaardigde het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag een arrestatiebevel uit tegen Poetin. Het ICC beschuldigt hem van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou, samen met de Russische kinderrechtencommissaris Maria Lvova-Belova, persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de onwettelijke deportatie van duizenden Oekraïense kinderen. Volgens Oekraïne zijn het er ruim 16.000.

Concreet betekent dit bevel dat hen een arrestatie boven het hoofd hangt als ze een van de 123 landen betreden die aangesloten zijn bij het Strafhof. Een belangrijke kanttekening: Poetin en Lvova-Belova kunnen nog steeds zonder enig risico naar een 60-tal andere landen reizen, waaronder China en India.

Het onderzoek naar mogelijke misdaden ging al een jaar geleden van start, zei aanklager Karim Khan na de bekendmaking van het arrestatiebevel eind vorige week. Oekraïne vraagt ook al sinds enkele maanden internationale hulp bij het terugbrengen van de naar Rusland gedeporteerde kinderen. Moskou ontkent met klem de beschuldigingen.

Begin april, wanneer Rusland voorzitter is van de VN-Veiligheidsraad, zal het land tijdens een informele vergadering de “werkelijke situatie” uitleggen. De reactie van het ICC is “totaal overdreven”, zegt de Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia. De kinderen zijn volgens Nebenzia naar Rusland gebracht “omdat wij hen wilden behoeden voor het gevaar dat militaire activiteiten met zich mee kunnen brengen”.

KIJK. Met deze mededeling maakte het Internationaal Strafhof het aanhoudingsbevel bekend

16.226 kinderen

Zo’n 16.226 kinderen zijn sinds het begin van de oorlog ontvoerd, beweert Oekraïne. Dat meldt de Britse krant ‘The Guardian’. Volgens een rapport gepubliceerd in februari door Ukraine Conflict Observatory, een Amerikaanse ngo die de Russische oorlogsmisdaden sinds het begin van de oorlog analyseert en publiceert, gaat het om minstens 6.000 kinderen. “Het totale aantal kinderen is niet bekend en ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger dan 6.000”, klinkt het.

De deportaties zouden al sinds februari 2022 aan de gang zijn. De kinderen, allemaal tussen de vier maanden en 17 jaar oud, worden ondergebracht in 43 verschillende kampen verspreidt over Rusland en de Krim. De meeste zijn kampen waar kinderen ‘op vakantie gaan’. Andere faciliteiten worden gebruikt om kinderen te huisvesten die in Rusland voor pleegzorg of adoptie zijn ondergebracht.

Minstens 32 kampen zouden pro-Russische heropvoedingskampen zijn. “De kampen worden aangeprezen als ‘integratieprogramma’s’, met het ogenschijnlijke doel kinderen uit Oekraïne te integreren in de visie van de Russische regering”, staat te lezen in het rapport van Conflict Observatory. Andere kinderen worden in een militair trainingskamp geplaatst.

KIJK. Beelden tonen hoe Oekraïense kinderen op grote schaal gedeporteerd worden

Geheim netwerk van vrijwilligers

De Russen halen de kinderen voornamelijk uit Oekraïense weeshuizen. Maar het gaat er soms ook wreder aan toe, zegt Daria Gerasimchuk, de ombudsvrouw van de Oekraïense overheid voor ontvoerde kinderen, aan de ‘The Guardian’. “Ze vermoorden de ouders, om welke reden dan ook, en ontvoeren het kind. In andere gevallen pakken ze het kind gewoon rechtstreeks bij het gezin weg, misschien om dat gezin te straffen”, vertelt Gerasimchuk. Via een netwerk van vrijwilligers probeert Oekraïne de kinderen die in weeshuizen wonen in het geheim onder te brengen, om te voorkomen dat ze door Rusland worden gedeporteerd.

Sommige ouders stemmen – al dan niet onder dwang – in met het afvoeren van hun kind naar Rusland, zegt de ombudsvrouw. Dat doen ze om hen te beschermen tegen bijvoorbeeld de onophoudelijke beschietingen en bombardementen. Ze gaan ervan uit hun kinderen snel weer te zien, maar de terugkeer naar huis verloopt stroef.

In twee kampen, Artek en Medvezhonok, werd volgens de ouders de terugkeer van hun kinderen voor onbepaalde tijd opgeschort. Er werd hen verteld dat hun kinderen aan het einde van vorige zomer zouden terugkeren, maar die datum werd uiteindelijk ingetrokken. Honderden andere kinderen in de kampen Luchistyi en Orlyonok werden – en worden nog steeds – vastgehouden na de geplande datum van terugkeer. Hoeveel er herenigd werden met hun ouders, is niet geweten, aldus het rapport van Conflict Observatory. Volgens Oekraïne konden 10.513 kinderen gelokaliseerd worden en zijn er 308 teruggekeerd naar huis, schrijft ‘The Guardian’.

Arrestatiebevel Poetin

De aankondiging van de informele vergadering van de VN-Veiligheidsraad komt enkele dagen na het nieuws van Poetins aanhoudingsbevel. De bijeenkomst van de raad zou volgens de Russische VN-ambassadeur al lang voor de aankondiging van het Internationaal Strafhof op de planning hebben gestaan. Moskou heeft ondertussen laten weten een strafrechtelijk onderzoek tegen rechters van het Internationaal Strafhof op te starten. “De rechters, onder wie de aanklager van het ICC, Karim Khan, hebben illegale beslissingen genomen om de president van de Russische Federatie en de commissaris voor kinderrechten te arresteren”, zei het Russische onderzoekscomité in een verklaring.

“Het dwangmatig verplaatsen van kinderen als bevolkingsgroep is een vorm van genocide”, vertelde Jan Wouters, professor internationaal recht aan de KU Leuven vorige week nog aan onze redactie. Maar aantonen dat Poetin persoonlijk verantwoordelijk is voor deze daden, zal niet makkelijk zijn.

KIJK. Hoe uitzonderlijk is het arrestatiebevel tegen Poetin?