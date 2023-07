Hoe vlot het onderzoek naar de verdwijning van Émile (2)? “Onze grootste angst is dat hij onder een landbouwwerktuig is gesukkeld”

Tien dagen: dat is hoelang de Franse peuter Émile al spoorloos is. De zoekacties naar de tweeënhalf-jarige jongen zijn sinds vorige week gestaakt, maar gisteren is een vooronderzoek geopend. Volgens de Franse nieuwszender BFM TV hebben speurders tijdens de zoektocht speciale metaaldetectoren ingezet om de strohalmen in het gehucht te onderzoeken. Sommige buurtbewoners vrezen er immers voor dat de kleine Émile onder een landbouwmachine is terechtgekomen.

De tweeënhalf-jarige Émile verdween op zaterdag 8 juli uit de tuin van zijn grootouders tijdens een familiefeest in het dorp Le Vernet, in de zuidoostelijke regio Alpes-de-Haute-Provence. De politie zette meteen een grootschalige zoekactie op poten, maar na dagen zoeken waren er nog steeds geen aanwijzingen. Vorige week donderdag besloten de speurders de zoekacties te staken. Maandag werd een vooronderzoek geopend.

KIJK. Het blijft een raadsel wat er met de vermiste Émile is gebeurd

Landbouwmachine

Nieuwszender BFM TV meldde afgelopen weekend dat onderzoekers metaaldetectoren hebben ingezet tijdens de zoekacties, en dat om de strobalen in het gehucht te onderzoeken. De “uitzonderlijk sterke” detectoren worden normaal gezien enkel door het leger gebruikt, klinkt het. Nu het oogstseizoen in volle gang is, vrezen sommige buurtbewoners ervoor dat de kleine Émile verdwaald is geraakt in de velden en onder een landbouwwerktuig is gesukkeld.

Volledig scherm Een buurtbewoonster toont een foto van Émile en zijn zusje. © ID/ Sebastiaan Franco

“Onze grootste angst is dat hij pas in de herfst wordt gevonden wanneer de boeren hun dieren gaan voederen. Soms worden er in die periode gesneuvelde reeën aangetroffen. Dat zou verschrikkelijk zijn”, vertelde een buurtbewoner afgelopen zondag aan de krant La Dépêche. Hoewel de hypothese niet volledig is uitgesloten, is ze voor de onderzoekers voorlopig niet prioritair, schrijft BFM TV. Zo werd in de strobalen naar verluidt geen enkel spoor gevonden. Ook de piste dat een wild dier de peuter zou hebben aangevallen is verworpen.

Volgende fase duurt “enkele weken”

Tijdens de zoekactie hebben speurders in totaal 30 huiszoekingen uitgevoerd en 97 hectare natuur- en landbouwgebied onderzocht. Ze ondervroegen ook alle buurtbewoners en checkten alle voertuigen. In een volgende fase zullen de onderzoekers alles wat tijdens de speurtocht is verzameld analyseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om stalen en voorwerpen, maar ook om ondervragingen en oproepen van getuigen. Volgens een bron dicht bij het onderzoek nemen die analyses meestal “enkele weken” in beslag.

Maandag besloot François Balique, de burgemeester van Le Vernet, om het toegangsverbod tot het gehucht met twee weken te verlengen. Het doel is om de familie van Émile en de buurtbewoners te beschermen. Balique wil ook vermijden dat het gehucht overstelpt wordt door “nieuwsgierige en kwaadaardige toeristen”.

