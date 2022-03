Hoe vlot de invasie van Rusland in Oekraïne? “9 luchthavens zijn al aangevallen om Oekraïne te destabiliseren”

OVERZICHT. Dit gebeurde vannacht in Oekraïne: Russisch offensief rond Kiev “deels succesvol” - Stroomtoe­voer naar kerncentra­le Tsjernobyl hersteld

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden vooral aanvallen op de noordelijke buitenwijken van Kiev gemeld. Het 64-kilometer lange Russische konvooi lijkt zich langzaam maar zeker rondom de hoofdstad te verspreiden. Het Oekraïense leger geeft toe dat Russische aanvallen in de regio “deels succesvol” zijn. Ondertussen verloopt de evacuatie van burgers traag. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky riep in een video Russische moeders op hun zonen niet naar de oorlog te sturen.

6:57