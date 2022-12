Hoe verteert Rusland de VS-trip van Zelensky? “Washington voert een onrechtstreekse oorlog tegen Moskou”

Hoe reageren de Russen op het "historische bezoek" van Zelensky aan de Verenigde Staten? Het Kremlin bestempelt het als een “reis in Hollywood-stijl” en in de Russische media schilderen ze de Oekraïense president nu nog meer af als een “marionet van het westen”.

Het Kremlin was gisteren kort in zijn reactie. “Nee”, reageerde Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov op de vraag of hij iets positiefs verwachtte van het bezoek. Hij waarschuwde wel dat eventuele nieuwe wapenleveringen het conflict alleen maar zouden verergeren. Hij beantwoorde liever vragen over Poetin, want gisteren moest het eigenlijk “het moment van Poetin” worden, maar zijn “belangrijke aankondiging” werd overschaduwd door Zelensky.

Poetin beloofde in zijn toespraak dat het Russische leger nieuwe wapens krijgt. “Er zijn geen financiële grenzen”, aldus de Russische president. Hij verklaarde ook nog eens dat Rusland de oorlog in Oekraïne zal winnen. Over de VS-trip van Zelensky sprak hij met geen woord.

Quote Het bezoek getuigt van geen enkele wil om naar Rusland te luisteren Dmitri Peskov, Kremlinwoordvoerder

Vandaag geeft het Kremlin al iets meer commentaar vrij. “Het bezoek getuigt van geen enkele wil om naar Rusland te luisteren", zegt de Kremlinwoordvoerder. Kiev en Washington voeren “de facto een onrechtstreekse oorlog" tegen Moskou, herhaalde Peskov nogmaals.

Het Kremlin “stelt vast” dat er tijdens het bezoek “geen echte oproepen tot vrede” of “Amerikaanse waarschuwingen” voor Zelensky gekomen zijn tegen “het verder bombarderen van huizen in de Donbas.” Die regio in het oosten van Oekraïne wordt deels gecontroleerd door pro-Russische separatisten en wordt regelmatig geviseerd door de Oekraïense troepen.

“Loze woorden”

Volgens de Russische ambassadeur in de VS, Anatoli Antonov, bewijst het bezoek “de loze woorden” van de Amerikanen. “Het bezoek laat zien dat de verzoenende verklaringen van de Amerikaanse regering, waarin het stelt geen intentie te hebben om een confrontatie met Rusland aan te gaan slechts loze woorden zijn.”

Volgens Antonov blijkt uit de besprekingen in Washington dat zowel Zelensky, als de regering van de Amerikaanse president Joe Biden niet klaar is voor vrede. “De focus ligt op oorlog, op de dood van gewone soldaten en het verder afhankelijk maken van het Oekraïense regime aan Washington”, zegt hij in een verklaring.

Quote De Verenigde Staten voeren een ‘oorlog bij volmacht’ tegen ons land Anatoli Antonov, Russische ambassadeur in de VS

“In wezen werd onder luid applaus en met sarcastische grijnzen aangekondigd dat de VS het nodig vinden om ‘een oorlog bij volmacht’ tegen ons land voort te zetten. Totdat ze ons volledig verslagen hebben”, aldus Anatoli, die het bezoek van Zelenski omschreef als een “reis in Hollywood-stijl”.

Russische propaganda

Ook in de Russische media was het bezoek een nieuwstopic. “Ik bleef tijdens deze persconferentie denken dat die klootzak (de Oekraïense president, red.) gewoon vernietigd moest worden”, zegt de beruchte Russische tv-presentator Vladimir Solovyov. “Rusland heeft volgens hen geen enkel doel bereikt? Heeft er iemand Biden al verteld over die 100.000 vierkante kilometer en vier nieuwe regio’s die Rusland heeft veroverd?”

Al sinds het begin van de oorlog maken de Russische media Zelensky belachelijk en wordt heel vaak zijn verleden als komiek en acteur aangehaald. Volgens Rusland bewijst de reis ook het beeld van een Oekraïne “dat geen zelfstandige staat kan zij”n en momenteel “een marionet is van het Westen”. “De vijand moet worden vernietigd, zonder nadenken of uitleg. We zullen Oekraïne steunen zolang Oekraïne bestaat, zeggen ze? In dat geval zal er geen Oekraïne zijn.”

