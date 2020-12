Hoe verging het die andere EuroMillions-winnaars? Niet altijd even geweldig

Hoogste jackpot ooit: vandaag 190 miljoen euro te winnen met EuroMilli­ons

24 september 190 miljoen euro: zoveel is er vandaag te winnen met EuroMillions. Dat is de hoogste jackpot ooit voor wie als enige winnaar in rang één uit de bus komt. 190 miljoen is trouwens het plafondbedrag voor de EuroMillions-jackpot. Er kunnen maximaal vijf opeenvolgende trekkingen plaatsvinden met dat bedrag. In de vijfde trekking wordt de complete jackpot overgedragen naar rang twee.