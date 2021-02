Hoe Verenigd Koninkrijk de snelste van de Europese klas werd dankzij vaccinatieheldin Kate Bingham (55)

EU-landen krijgen bakken kritiek omdat de vaccinatiecampagne aan een slakkengang verloopt. Maar in het Verenigd Koninkrijk kunnen ze maar niet zwijgen over het succesnummer van Kate Bingham (55), chef van de Britse vaccinatie taskforce. Zij slaagde daar waar de EU faalde. Er werden door de Britse autoriteiten meteen massaal vaccins in ontwikkeling besteld, en een uitrolplan uitgeschreven. En nu zijn er al meer dan 12 miljoen Britten ingeënt. Een ongezien succes waar andere EU-landen alleen maar kunnen van dromen op dit moment.

Omdat het de taak van de eeuw zou zijn om snel de broodnodige vaccins voor de hele bevolking vast te krijgen, heeft premier Boris Johnson al vroeg - in april 2020 - een taskforce opgericht en een echte experte, Kate Bingham (55), aan het hoofd gezet.

Toen de premier belde om haar te vragen de post te aanvaarden, beschreef hij haar de job als volgt volgens die WELT am Sonntag: “Red zo snel mogelijk levens.” Ze accepteerde de baan meteen - vrijwillig en onbetaald.

Dus - in tegenstelling tot de EU - waren de verantwoordelijkheden heel duidelijk verdeeld: in het geval van een ‘vaccinatieramp’ zou zij de eindverantwoordelijke zijn geweest. Maar het pakte heel anders uit, en vandaag wordt ze beschouwd als de onbetwiste heldin én queen van het Britse vaccinatiesucces. Bingham is dus de Britse tegenhanger van de Belg Dr. Dirk Ramaekers, die pas in december in actie kwam.

Bingham is een biochemicus (Oxford) en een zakenvrouw (Harvard Business School) die carrière maakte door te investeren in risicokapitaal. Ze heeft meer dan 30 jaar professionele ervaring in de farmaceutische sector en is betrokken geweest bij het op de markt brengen van een aantal geneesmiddelen. Met andere woorden, ze kent het klappen van de zweep in tegenstelling tot enkele EU-functionarissen die door het complexe proces werden verrast of overweldigd.

Speedboot versus tanker

En: ze kent de CEO’s van Pfizer, AstraZeneca en andere farmaceuten. Ze heeft al met hen samengewerkt en zit in de besturen van verschillende bedrijven. Dat was belangrijk omdat de taskforce - waar ook andere wetenschappelijke adviseurs van de overheid in zetelen - als schakel moest dienen tussen de staat, het onderzoek en het bedrijfsleven, om wendbaarder te zijn dan de grotere en dus veel machtigere EU. Een individueel land kan een speedboot zijn, terwijl de EU een tanker is, moest ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen al toegeven.

“Wendbaar, coöperatief en ondersteunend” - zo wilde ze handelen, zei Bingham tegen de BBC. Resultaat: in totaal zijn er 350 miljoen vaccinatiedoses besteld van zes verschillende producenten. En niet onbelangrijk: overal in het land zijn goede vaccinatiecentra en meldpunten met de steun van de nationale gezondheidsautoriteit NHS. Het gaat er allemaal eenvoudiger aan toe dan in de rest van de EU: als je in Groot-Brittannië je vaccinatiemelding krijgt, kun je op de website meteen een vaccinatiedatum kiezen.

“Onvermurwbaar en taai”

De brexit-critici waren nochtans sceptisch toen het Verenigd Koninkrijk zich had teruggetrokken uit de gezamenlijke vaccinaankoop van de EU. Maar toen de Britse aanpak zo’n groot succes bleek, is de kritiek snel gaan liggen. “Ze was echt onvermurwbaar en taai. Zonder haar zouden we niet staan waar we nu staan”, citeert de Daily Mail een professor van de Universiteit van Oxford.

Nu de Britse vaccinatiecampagne op de rails staat, is Bingham afgezwaaid als hoofd van de taskforce. Ze richt haar pijlen nu op het verder ontwikkelen van een coronavaccin. Volgens haar moet het mogelijk zijn om een vaccin als pil op de markt te brengen. De tijd zal uitwijzen of Bingham het ook hier bij het rechte eind heeft.