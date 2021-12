Hoe uitzonderlijk zijn verwoestende tornado’s in de VS? En wat is de oorzaak? “Groot temperatuurcontrast en windschering werken zo’n stormen in de hand”, legt David Dehenauw uit

Het oosten van de Verenigde Staten heeft op enkele uren tijd moeten afrekenen met maar liefst 35 verwoestende tornado’s. “Het enorme temperatuurcontrast in de VS en de windschering - waarbij de wind snel van hoogte verandert - werken zware onweders en tornado’s in de hand”, legt VTM-weerman David Dehenauw uit.

Tornado’s komen in de VS het vaakst voor in april en mei. “Het kan eigenlijk het hele jaar gebeuren, maar in de winter is dat toch vaker in zuidelijke staten als Mississippi en Alabama”, volgens Dehenauw. “In de meest noordelijke en centrale staten van de VS komen tornado’s deze tijd van het jaar zelden voor.”

Toch moesten zes oostelijke staten (Kentucky, Arkansas, Illinois, Missouri, Mississippi en Tennessee) afrekenen met maar liefst 35 tornado’s waarvan eentje zich uitstrekte over een afstand van wel 340 kilometer.

Verklaring

De verklaring? “Er is een groot temperatuurcontrast in de Verenigde Staten. In Denver sneeuwt het, in Houston was het gisteren nog 30 graden, een recordtemperatuur. Dat werkt zware onweders in de hand”, legt Dehenauw uit.

“Daarbij is de wind heel snel van hoogte veranderd. Dat is een onmisbaar ingrediënt voor tornado’s. Dat heeft gezorgd voor de enorme tornado die over een afstand van 340 kilometer heeft geraasd.” Hoe groter de windschering - de verandering van de wind met de hoogte - hoe zwaarder tornado’s zijn. En helaas ook, hoe groter de ravage. “De combinatie van het temperatuurcontrast en de windschering is enorm geweest.”

Dodelijke stormen in de geschiedenis

Op dit moment telt de staat Kentucky alleen al minstens 70 doden. Bovendien zijn heel wat mensen vermist. Maar hoe uitzonderlijk is zo’n verwoestende tornadostorm eigenlijk? “Het absolute record qua doden bij een tornado in de VS staat op 695 en dateert van bijna honderd jaar geleden”, zegt Dehenauw. “Voorlopig valt dit meer te vergelijken met een tornado die tien jaar geleden in Joplin (Missouri) geraasd heeft. Toen vielen er 158 slachtoffers te betreuren. Het valt op dat tornado’s vooral ‘s nachts een hoog aantal mensenlevens eisen. Ze zijn pas heel kort vooraf met precisie te voorspellen. Als je binnen vijf à tien minuten naar een schuilkelder moet, lukt dat enkel overdag. ‘s Nachts worden mensen verrast in hun slaap.”