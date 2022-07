Hoe uitzonderlijk is een moord met vuurwapen op een Japans politicus?

IN BEELD. Het moment dat de speech van Shinzo Abe (67) uitdraaide op een drama

De Japanse ex-premier Shinzo Abe (67) is vrijdag neergeschoten tijdens zijn speech in Nara, in het westen van Japan. Hij hield zijn toespraak op straat, wat wel vaker gebeurt in Japan, om dicht bij het volk te staan. Daardoor kon de schutter evenwel op enkele meters naderen. Beelden tonen hoe de speech van Abe plotseling uitloopt op een drama.

11:13