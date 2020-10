Hoe Trump met de benoeming van Amy Coney Barrett (48) als hoge rechter nog jaren na zijn presidentschap macht kan blijven uitoefenen

Hoogge­rechts­hof plotseling hét thema van de stembus­slag: hier kan Trump de verkiezing mee winnen

22 september Vergeet de economie, het politiegeweld en zelfs de coronacrisis. De politiek in de VS draait plots nog maar rond één enkele vraag. Kan Donald Trump de vrijgekomen zetel in het Hooggerechtshof opvullen vóór het eind van het jaar? Of komt dat toe aan wie de verkiezingen wint? Het is een kwestie die de kansen op het Witte Huis kan keren — en sowieso nog lang daarna van invloed zal zijn.