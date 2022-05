Hoe Stalin de Oekraïners dwong tot kannibalisme en Poetin dat nu weer dreigt te doen

LIVE. “Opnieuw 50 burgers geëvacu­eerd uit Azo­vstal-fa­briek” - Biden belooft meer militaire hulp

Vrijdag zijn 50 burgers geëvacueerd uit de zwaar belegerde Azovstal-fabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol. Dat meldt de Oekraïense vicepremier Iryna Veresjtsjoek. Vandaag gaat de evacuatie verder aldus de vicepremier. Volgens Kiev wil Moskou deze laatste verzethaard in Marioepol tegen maandag veroveren. Op 9 mei viert Rusland namelijk de 77ste verjaardag van de zege op het Duitsland van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.

0:22