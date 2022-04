Hoe sigaret van piloot aan basis lag van crash EgyptAir in Middellandse Zee in 2016

Ze zouden op 19 mei 2016 van Parijs naar Caïro vliegen, maar het toestel van EgyptAir kwam nooit op de bestemming aan. De Airbus stortte neer in de Middellandse Zee. Alle 66 inzittenden kwamen om, waaronder ook één Belg. De oorzaak van de crash was onduidelijk. Tot nu.

Een vertrouwelijk rapport van 134 bladzijden dat de Italiaanse krant ‘Corriere della Sera’ kon inkijken en dat door onderzoekers werd bezorgd aan het gerecht in Parijs, werpt een nieuw licht op de zaak. Aan boord bevonden zich ook 12 Fransen waardoor in de Franse hoofdstad een rechtszaak loopt wegens doodslag door nalatigheid.

Vlak na de tragedie werd nog aan een terroristische aanslag gedacht of een technisch defect, maar in 2018 concludeerden Franse onderzoekers dat een fatale brand in cockpit het vliegtuig had doen neerstorten. Alleen was allerminst duidelijk wat die brand zou hebben veroorzaakt. Nu blijkt het om een menselijke fout te gaan.

Enkele persoonlijke bezittingen van de slachtoffers die werden aan getroffen in de Middellandse Zee na de crash.

Het Franse Bureau voor Onderzoek en Analyse (BEA) meldt in het lijvige rapport dat een sigaret in de cockpit in combinatie met een zuurstoflek de brand heeft veroorzaakt. Het trok die conclusie na een analyse van de voicerecorder in de cockpit.

Op die voicerecorder zou het geluid van sissende zuurstof duidelijk te horen zijn geweest. De brand zou zijn uitgebroken nadat een van de piloten een sigaret opstak in de cockpit. In combinatie met het zuurstoflek veroorzaakte dat een vonk en vervolgens een brand die niet meer te blussen viel. De piloot en copiloot verloren de controle over het vliegtuig waarna het neerstortte.

Enkele wrakstukken en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers die werden aan getroffen in de Middellandse Zee na de crash.

“Normaal staan die zuurstofmaskers zo ingesteld dat die enkel zuurstof geven als je inademt. Maar drie dagen voor de crash was dat zuurstofmasker blijkbaar vervangen en was het verkeerdelijk op een noodstand gezet, waarbij er zuurstof onder druk wordt vrijgegeven”, legde luchtvaartexpert Tom Mertens uit in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. “In die stand kan er continu zuurstof lekken. Dat in combinatie met een sigaret, of zelfs een kleine vonk, kan een hevige steekvlam en brand veroorzaken.” In die tijd stond EgyptAir nog toe dat er gerookt werd aan boord.

Volgens ‘Corriere della Sera’ wilde de luchtvaartmaatschappij niet reageren op de conclusies van het rapport.