Hoe Russische dubbelspionnen president Zelensky kunnen dwingen om een jeugdvriend te dumpen

Jongetje (5) sterft in snikhete auto terwijl moeder verjaar­dags­feest­je voorbe­reidt

Het noodlot heeft deze week ongemeen hard toegeslagen toen een vrouw haar zoontje per ongeluk urenlang achterliet in een hete wagen in Houston in de Amerikaanse staat Texas. Volgens sheriff Ed Gonzalez was de moeder bezig met het voorbereiden van een verjaardagsfeestje voor haar achtjarige dochter en merkte ze niet dat haar zoontje nog in de wagen zat. Alle hulp voor het kind kwam te laat.

