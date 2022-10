Hoe Rusland vrouwelijke krijgsgevangenen aanpakt: “We werden geslagen met hamers en kregen kokend water over ons heen”

Hanna verdedigde lange tijd de Azovstal-staalfabriek in Marioepol. “Maar we moesten ons toen wel overgeven, anders zouden de Russen ons vermoord hebben”, klinkt het.

“Geëlektrocuteerd”

Vanaf dan startte de nachtmerrie pas echt. “Meisjes werden geslagen met hamers en geëlektrocuteerd, dat was voor die beulen natuurlijk het makkelijkst om uit te voeren. Ik heb ook gezien hoe sommigen opgehangen werden. En dan zwijg ik nog over de voeding. Zo’n zuur eten geef je zelfs niet aan een hond.”

“Als de Russen tatoeages zagen, wilden ze die er met een mes uitsnijden. We kregen kokend water over ons heen, puur omdat we Oekraïens spraken. Omdat we bestonden in feite.”