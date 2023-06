Hoe Rusland ruzie stookt tot in de ruimte en kosmonauten naar de loopgraven stuurt

KIJK. Emotionele hereniging tussen broers na Griekse bootramp gaat wereld rond

Pakkende beelden tonen de hereniging tussen broers Mohammed en Fadi. De 18-jarige Mohammed woonde al twee jaar in Libië en ging op een vluchtelingenboot op zoek naar een beter leven in Europa. Maar dat werd hem bijna fataal toen het schip woensdag kapseisde voor de Griekse kust. Zijn broer Fadi, die in Nederland woont, besloot om zijn jongere broer zo snel mogelijk op te zoeken. Het leverde dit emotionele moment op tussen twee broers die elkaar al even uit het oog verloren waren.