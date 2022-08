Hoe Rusland geheim web van agenten weefde in Oekraïne nog voor het één voet over grens had gezet

Lang voor de eerste Russische pantservoertuigen de grens met Oekraïne over denderden, was het Kremlin in het grootste geheim al bezig met het opbouwen van een uitgebreid netwerk aan agenten die de invasie vlot moesten laten verlopen. Volgens een onderzoek van persbureau Reuters ging die infiltratie veel dieper dan oorspronkelijk gedacht.

24 februari 2022. Het is de eerste dag van de inval in Oekraïne en Russische troepen rukken meteen op tot aan de poort van de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl, een belangrijke halte op de weg naar Kiev. Ze botsen op een eenheid van 169 leden van de Oekraïense Nationale Garde, die het gebouw moeten beschermen. Twee uur later is de kerncentrale in Russische handen. Er is geen schot gelost.

De snelle overgave in Tsjernobyl staat is scherp contrast met de verbeten weerstand die Oekraïense troepen op andere plaatsen leverden, denk maar aan de fabriek van Azovstal in Marioepol. Volgens onderzoek van Reuters was het Russische succes in de kerncentrale geen toeval, maar het resultaat van een zorgvuldig opgebouwde operatie om geheimagenten te laten infiltreren in het Oekraïense staatsapparaat.

Macht

Volgens verschillende bronnen met kennis van de invasieplannen van het Kremlin geloofden de adviseurs van president Vladimir Poetin dat ze dankzij dat netwerk van agenten maar enkele dagen en een kleine aantal troepen nodig hadden om president Volodymyr Zelensky van de macht te verdrijven.

Volledig scherm Oleg Tsaryov. © REUTERS

Ze bevestigden ook info van westerse inlichtingendiensten dat Rusland voormalig pro-Russisch parlementslid Oleg Tsaryov aan het hoofd wilde plaatsen van een marionettenregering in Kiev. Maar zo ver kwam het niet. De geheimagenten slaagden volgens Russische en Oekraïense bronnen niet in hun missie, onder meer omdat ze hun invloed overdreven en hun bazen vertelden wat die wilden horen. Volgens Oleksiy Danilov van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne beschouwden ze Oekraïne ook onterecht als “zwak”.

In Tsjernobyl werkte de tactiek wél. Een van de oorzaken is de verstrengeling van de kerncentrale met het Russische spionage-apparaat. Na de kernramp in 1986 hielp de KGB met de opruiming van de site en volgens een interne memo droeg toenmalig KGB-baas Viktor Chebrikov zijn manschappen op om agenten te rekruteren onder het personeel. Ook na de onafhankelijkheid van Oekraïne in 1991 zouden de Russische spionnen machtig gebleven zijn. Er lopen momenteel minstens drie onderzoeken naar verdachte personeelsleden.

Volledig scherm Een beeld uit 1986 toont de schade aan een reactor in Tsjernobyl. © AP

Eén van hen is het hoofd van de beveiliging van de kerncentrale, Valentin Viter. Hij zit in de cel op verdenking van hoogverraad en het onrechtmatig verlaten van zijn post. Zes dagen voor de invasie meldde hij zich ziek. Hij verklaarde zelf dat hij op de dag van de invasie telefonisch contact had met de chef van de eenheid die de site bewaakte en zei “dat hij het leven van zijn manschappen niet in gevaar mocht brengen”.

Het Oekraïense State Bureau of Investigation (SBI) onderzoekt daarnaast of de Nationale Garde geen fout beging door zijn wapens neer te leggen toen de Russen voor de poort stonden. De Nationale Garde zelf verdedigt zich door te wijzen op de risico's van een gewapend conflict op een nucleaire site.

Smaragden

Ook voormalig topman van de Oekraïense Veiligheidsdienst (SBU) Andriy Naumov wordt verdacht van verraad en het doorspelen van geheime info over Tsjernobyl. Hij verdween vlak voor de invasie en dook in juni op in Servië, volgens de plaatselijke politie in een wagen vol met cash geld en smaragden.

Volledig scherm Andriy Naoemov. © Twitter

Het mag uit deze voorbeelden duidelijk zijn dat de Russische infiltratie ook slaagde in een ander doel: om wantrouwen en paranoia te zaaien in het Oekraïense staatsapparaat. Getuige daarvan is ook de video die president Zelensky twee weken geleden postte en waarin hij meldde dat hij het hoofd van zijn Veiligheidsdienst (SBU) schorste omdat heel wat van zijn personeel verdacht werd van verraad. Ivan Bakanov zou na de Russische invasie ook enkele dagen niet bereikbaar zijn geweest, wat chaos veroorzaakte in Kiev.

De Nationale Politie in Oekraïne zou volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ook al meer dan 1.000 mensen hebben opgepakt die verdacht worden van sabotage en het doorspelen van informatie aan Rusland.