Hoe rijk is Vladimir Poetin en hoe vergaarde hij zijn fortuin?

“Een mysterie waar we al meer dan twintig jaar mee worstelen.” Zo noemt het gerenommeerde zakentijdschrift Forbes de vraag hoe rijk de Russische president Vladimir Poetin precies is en hoe hij zijn fortuin vergaarde. Het magazine heeft drie intrigerende theorieën en afhankelijk daarvan kunnen de internationale sancties tegen Rusland voor het erkennen van de pro-Russische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk in Oekraïne hem ook persoonlijk pijn doen.

Forbes weet waarover het praat. Het tijdschrift stelt elk jaar een lijst op van rijkste mensen ter wereld en werkt die dagelijks bij met de meest actuele informatie. Op dit moment is Tesla- en SpaceX-baas Elon Musk de rijkste man ter wereld, met een nettowaarde van meer dan 227 miljard dollar (200 miljard euro). Maar volgens één van de hypotheses van Forbes zou Poetin daar amper voor moeten onderdoen.

THEORIE 1 - Het Chodorkovski-model (200 miljard dollar)

De eerste theorie is opgebouwd rond een voormalige Russische oligarch (een Russisch miljardair met heel wat politieke macht): Michail Chodorkovski (58). Zijn ster begon te rijzen na de millenniumwisseling en zijn bedrijf Yukos was in 2002 goed voor 17 procent van alle Russische olieproductie. Zijn nettowaarde werd op dat moment geschat op 3,7 miljard dollar (3,2 miljard euro), wat hem tot de rijkste man van Rusland maakte.

Het daaropvolgende jaar verdubbelde zijn fortuin nog, maar zijn geluk bleek van korte duur. Tegen eind 2003 zat hij in de gevangenis en was hij veroordeeld voor fraude en belastingontduiking, iets waar hij naar eigen zeggen niet schuldig aan was. De man die daar zonder veel twijfel achter zat: Vladimir Poetin.

Poetin was aan zijn eerste ambtstermijn als Russisch president bezig en wilde volgens deze hypothese een duidelijk signaal sturen naar de andere oligarchen. Hij gooide het op een akkoordje met hen: ze moesten de helft van hun fortuin aan hem afstaan en mochten de andere helft houden. Deden ze dat niet, dan vlogen ze in de gevangenis en raakten ze álles kwijt.

Op basis daarvan berekende de Amerikaanse financier Bill Browder in 2017 dat Poetin 200 miljard dollar (176 miljard euro) waard was (de helft van de nettowaarde van alle oligarchen samen). Op dat moment zou hij daarmee de rijkste persoon ter wereld geweest zijn. Vandaag zou hij alleen nog Elon Musk moeten laten voorgaan.

THEORIE 2 - Het maffia-model (110 miljard à 130 miljard dollar)

Een tweede theorie stelt dat Poetin zijn fortuin opbouwde door een kleine cirkel van familie en vrienden rijk te maken door en hen allerlei staatscontracten en topfuncties in grote bedrijven te geven. In ruil zou hij geld krijgen en aandelen in de bewuste firma’s. Dat zou dan eigenlijk neerkomen op een maffia-structuur, waarbij een reeks miljardairs constant bij hem in het krijt staan, zijn vuile werk opknappen en hem geld moeten geven.

Volgens de Zweedse econoom Anders Aslund zouden enkele familieleden, oude vrienden en zelfs bodyguards zijn fortuin bijhouden. Elk zou tussen de 500 miljoen en 2 miljard dollar (441 miljoen en 1,7 miljard euro) in bezit hebben. De nettowaarde van Poetin zou in dat scenario ergens tussen de 110 miljard en 130 miljard dollar (97 miljard en 114 miljard euro) liggen.

Eén van Poetins vertrouwelingen die extreem rijk werden, is zijn voormalige judopartner Arkadiy Rotenberg (70). In de aanloop naar de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji haalde hij voor maar liefst 7 miljard dollar (6,2 miljard euro) aan overheidscontracten binnen. Vorig jaar vertelde hij ook dat hij de eigenaar is van een luxueus kasteel aan de Zwarte Zee dat door oppositieleider Aleksej Navalny “Poetins paleis” genoemd wordt.

THEORIE 3 - Het bluf-model (inkomen in 2020: 140.000 dollar)

Volgens de derde theorie is Poetin een meester in het bluffen en is hij eigenlijk helemaal niet zo rijk. Hij laat mensen gewoon graag gelóven dat hij veel geld heeft, omdat het hem machtig maakt.

Op papier is deze theorie sowieso correct. Het Kremlin geeft elk jaar zijn inkomsten vrij en in 2020 was dat ongeveer 140.000 dollar (123.000 euro). De enige activa die hij naar eigen zeggen heeft, zijn drie wagens, een trailer, een appartement van 74 vierkante meter, een garage van 18 vierkante meter en het gebruik van een appartement van 150 vierkante meter en twee parkeerplaatsen.

Hier wordt geen melding gemaakt van zijn collectie dure horloges of “Poetins Paleis”, noch van de vele paleizen, jachten en vliegtuigen die hij gebruikt als president van Rusland. Dat laatste wordt door verscheidene experten gezien als de reden waarom Poetin geen persoonlijke rijkdom nodig heeft. “Hij heeft het hele land ter beschikking”, klinkt het. “Hij krijgt wat hij wil met een vingerknip.”

