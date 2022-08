Hoe regelmatig luchtje scheppen op balkon van zijn schuiladres leider Al-Qaida fataal werd

Toen de leider van terreurnetwerk Al-Qaida zaterdag door twee raketten opgeblazen werd op het balkon van zijn schuilhuis in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, was dat het sluitstuk van een Amerikaanse operatie die al maandenlang aan de gang was. Nadat de locatie van Ayman Al-Zawahiri (71) was gevonden, werd gekeken of er zich bepaalde patronen voordeden op zijn onderduikadres. Dat bleek het geval te zijn.

Het was in april dat de Amerikaanse president Joe Biden voor het eerst gebrieft werd over informatie van zijn inlichtingendiensten die Zawahiri in een woning in Kaboel plaatste. Dat vertelde een hoge ambtenaar in het Witte Huis aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

De Amerikaanse inlichtingendiensten waren zich er al maanden van bewust dat er in de Afghaanse hoofdstad een netwerk bestond dat de terroristenleider ondersteunde en ze hadden zijn vrouw, zijn dochter en haar kinderen gespot. De vrouwen bleken technieken te gebruiken die erop gericht waren om te voorkomen dat iemand hen zou volgen naar de plaats waar ze verbleven. En waar ook Zawahiri zich bleek te bevinden.

Patronen

Zawahiri zou zijn onderduikadres sinds zijn aankomst eerder dit jaar geen enkele keer verlaten hebben. Terwijl de maanden verstreken, ontdekten de inlichtingendiensten bepaalde patronen in het schuilhuis. Eén daarvan was dat de terroristenleider regelmatig voor langere periodes op het balkon verscheen.

Osama bin Laden en Ayman Al-Zawahiri op een archiefbeeld.

De Amerikanen onderzochten in het grootste geheim ook de structuur van het gebouw. Doel was om te zien of ze Zawahiri konden uitschakelen zonder het gebouw in het centrum van Kaboel volledig te doen instorten en mogelijk burgerslachtoffers te maken. Volgens de bron van CNN was dat erg belangrijk voor Biden. Elf maanden geleden kwamen bij een Amerikaanse droneaanval in Kaboel nog verscheidene burgers om het leven.

Er zou maar een heel kleine groep hooggeplaatste ingewijden op de hoogte geweest zijn van de operatie. Biden volgde de ontwikkelingen op de voet. Op 1 juli belegde hij een vergadering in de Situation Room van het Witte Huis, waarop voor het eerst een concreet plan werd voorgesteld. Daarbij waren onder meer CIA-directeur Bill Burns, nationale inlichtingenbaas Avril Haines en nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan aanwezig. In het midden van de tafel stond een schaalmodel van het schuilhuis van Zawahiri.

President Joe Biden maakte het nieuws van de eliminatie van de leider van Al-Qaida gisteren bekend.

In de weken die daarop volgden, werd het plan op punt gezet. Op 25 juli vond de laatste briefing van de president plaats. Op het einde daarvan gaf Biden groen licht voor de precisieaanval.

Familie

Vijf dagen later - om 6.18 uur ‘s morgens lokale tijd - sloegen twee Hellfire-raketten in op het balkon van het schuilhuis van Zawahiri in Kaboel. Even later kwam de bevestiging uit verschillende bronnen dat de leider van Al-Qaida dood was. Zijn familie, die ook in het gebouw aanwezig was, zou ongedeerd zijn gebleven.