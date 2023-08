Hoe reageren Republikeinen op aanklachten tegen Trump? “Als ze hem uit de race willen, moeten ze iets serieus op tafel leggen: zijn dochter als kandidate”

Taliban maken brandhout van muziekin­stru­men­ten: “Ze zijn immoreel”

De Talibanregering heeft zondag tientallen muziekinstrumenten verbrand in de westelijke provincie Herat in Afghanistan. Dat meldt het nieuwsagentschap Bakhtar. Een vertegenwoordiger van de fundamentalistische Talibanbeweging, Aziz al-Rahman al-Muhajir, beweert dat de maatregel kadert in een muziekverbod.