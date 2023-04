Hoe Poetin Oekraïne begon te haten en zich vervolgens compleet mispakte aan de oorlog

Een cocktail van wrok en verkeerde informatie zou de Russische president Vladimir Poetin ertoe aangezet hebben om binnen te vallen in Oekraïne en gemaakt hebben dat hij zich er compleet aan mispakte. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke Russische nieuwssite ‘Verstka’, die sprak met hooggeplaatste (oud-)functionarissen in Rusland en Oekraïne. Een incident op een top in Parijs waarbij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hem uitlachte en een beslissing van diezelfde Zelensky om de nieuwszenders van zijn vertrouweling Viktor Medvedtsjoek in Oekraïne te censureren waren de druppel. In februari-maart 2021 - een jaar voor de effectieve inval - draaide Poetin de knop om en besloot hij de zachte aanpak op te bergen en Oekraïne op de harde manier in het gareel te brengen. Alleen, de informatie waarop hij zijn succes baseerde bleek niet correct.

Aanvankelijk was de relatie tussen Poetin - die in 2000 voor het eerst verkozen werd tot Russisch president - en Oekraïne goed, omdat hij er een aanzienlijke invloed kon uitoefenen. De eerste barsten verschenen toen het volk in opstand kwam, eerst met de Oranjerevolutie (2004) en later met de Maidanrevolutie (2014).

Het was die laatste die Poetin volgens enkele bronnen van ‘Verstka’ op het idee bracht om de Krim te veroveren. Pogingen om via politieke weg een deel van Oekraïne te laten afscheuren, waren mislukt en Poetin nam de beslissing tijdens een meeting in de nacht van 22 op 23 februari in de stad Sotsji. Zijn entourage probeerde hem nog op andere gedachten te brengen, maar hij zei dat er “geen nieuwe kans” zou komen.

Annexatie

Dat de gevolgen van een annexatie “catastrofaal” konden zijn, kon Poetin niet schelen. “We kunnen een enorm stuk land dat historisch van Rusland is terugkrijgen, praktisch zonder bloedvergieten en slachtoffers. Dat is in geen 1.000 jaar gebeurd”, antwoordde hij. De beslissing kreeg in Rusland zelf meer steun dan hij gedacht had.

Toen de presidentsverkiezingen van 2019 in Oekraïne uitdraaiden op een overwinning voor Zelensky, leek dat aanvankelijk goed nieuws voor Poetin. Zelensky had nog in Rusland gewoond, voor de Russische staatstelevisie gewerkt en hij maakte er geen geheim van dat hij de relatie met Moskou wilde herstellen. Poetin was vol vertrouwen dat hij met de nieuwe president zou kunnen onderhandelen en dacht dat hij de onervaren politicus wel zou inpakken. Doel was de uitvoering van de akkoorden van Minks, die een einde moesten maken aan de gevechten in de Donbas en de regio's Donetsk en Loehansk zelfbestuur moest geven.

President Volodymyr Zelensky.

Op een top in Parijs bleek Zelensky echter een moeilijker onderhandelaar dan gedacht en hij kon nog enkele belangrijke aanpassing bewerkstelligen. Zo kwamen er niet meteen verkiezingen in de Donbas en zou de speciale status van Donetsk en Loehansk maar tijdelijk zijn. De ultieme vernedering moest echter nog volgen.

Zelensky, Merkel, Macron en Poetin in december 2019 in Parijs.

Toen Poetin op een persconferentie na de top vertelde over het akkoord rond de strikte naleving van Minsk, glimlachte Zelensky en schudde hij zijn hoofd. Toen Poetin de speciale status aanhaalde die Donetsk en Loehansk zouden krijgen, bedekte Zelensky zelfs zijn mond om zijn lach te verbergen. Het zinde Poetin niet en dat was duidelijk te zien op zijn gezicht. Hij gunde Zelensky voor de rest van de persconferentie geen blik meer waardig en keek de hele tijd in zijn papieren. Het was de laatste keer dat de twee elkaar ontmoetten.

Na de mislukking in Parijs besloot Poetin te vertrouwen op een zachte aanpak om zijn invloed in Oekraïne uit te breiden. Dat gebeurde onder meer via de televisiekanalen van zijn vriend Viktor Medvedtsjoek in Oekraïne, die het beleid van Zelensky bekritiseerden en Rusland voorstelden als de grote redder. Het leidde in februari 2021 tot een uitzendverbod in opdracht van Zelensky voor het verspreiden van “anti-Oekraïense propaganda”.

Drie bronnen die dicht bij Poetin stonden, noemen die laatste beslissing de ultieme druppel. Volgens één van hen zag hij het als “een persoonlijke aanval”. Hij besloot Oekraïne dan maar op de harde manier op de knieën te dwingen en het land militair binnen te vallen. De voorbereidingen duurden een jaar.

Sprookjes

In die periode kreeg hij echter niet altijd de juiste informatie. Maar hij geloofde die wel. Zo vertelde Medvedtsjoek Poetin dat hij op grote steun kon rekenen in Oekraïne en dat er heel wat pro-Russisch sentiment was. “Hij vertelde sprookjes en misleidde Poetin domweg”, aldus een bron in zijn omgeving.

Viktor Medvedtsjoek werd na de invasie kort aangehouden in Oekraïne en geruild met andere gevangenen.

De man die Poetin het laatste zetje gaf, was volgens twee bronnen van ‘Verstka’ zijn “persoonlijke bankier” en vriend Juriy Kovaltsjoek. De anti-westerse zakenman was een van de weinigen die tijdens de coronapandemie tot bij Poetin raakten. “Poetin was beperkt in zijn communicatie met verstandige mensen. Hij vermeed het om mensen te ontmoeten en als hij dat toch deed, moesten die 14 dagen in quarantaine, waardoor er nooit een normaal gesprek ontstond. Je kan ook niet vertrouwelijk met iemand praten op 15 meter afstand.”

Dat alles maakte dat Poetin echt geloofde dat het mogelijk was om het regime in Kiev snel en pijnloos te veranderen. Documenten laten zien dat het Kremlin zich effectief niet voorbereidde op een lange oorlog. “Als je met 160.000 soldaten een land van 44 miljoen mensen binnenvalt, reken je op een massale medewerking van de bevolking”, klinkt het. Het draaide - zoals bekend - anders uit.

