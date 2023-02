Hoe patriarch van Poetin werkte als spion en liederlijk leven leidde in Zwitserland

Patriarch Kirill (76) - het hoofd van de Russisch-orthodoxe Kerk en een belangrijke bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin - werkte in de jaren 70 als spion voor de KGB in Zwitserland en blijkt er een liederlijk leven te hebben geleid. Dat schrijft de Zwitserse krant ‘Tages-Anzeiger’, die details geeft over wat er zich toen allemaal heeft afgespeeld.

Kirill verhuisde in 1971 naar Genève, waar hij een huis betrok in de Rue De-Beaumont. Hij was er de vertegenwoordiger van de Russisch-orthodoxe Kerk in de Wereldraad van Kerken.

Agent Mikhailov - zoals hij heette bij de Russische geheime dienst - slaagde er al snel in om het vertrouwen te winnen van de Russische bannelingen daar en blonk uit door zijn intellect, ambitie en zelfvertrouwen. Volgens toenmalig KGB-officier Vadim Melnikov was hij knap en kreeg hij flink wat aandacht van vrouwen. “Hij was groot, jong en altijd goedgezind. Mensen voelden zich tot hem aangetrokken”, getuigt hij.

Achterdochtig

Zijn taak als KGB-agent bestond eruit om de Russische bannelingen in de gaten te houden en de Wereldraad van Kerken zodanig te beïnvloeden dat ze geen kritiek zou geven op de religieuze onderdrukking in de Sovjet-Unie. Sommige van de bannelingen waren echter achterdochtig.

Zo vertelde een van hen aan de ‘Tages-Anzeiger’ dat hij gewaarschuwd was voor de priester omdat hij naar verluidt een KGB-spion was. “In gesprekken met Kirill had ik altijd het gevoel dat hij op zoek was naar informatie. Hij was erg vriendelijk, maar stelde veel vragen over de bannelingen en de geestelijkheid.”

Luxeleven

Kirill genoot van een luxeleven in Genève, ondanks het feit dat hij priester was. Hij hield van plezier maken en feestjes die tot diep in de nacht duurden en waarop de champagne rijkelijk vloeide. Hij reed met een blitse witte BMW Sedan. En het was een ongeval met die wagen in 1974 dat maakte dat hij moest terugkeren naar Rusland. Hij had immers iets te veel de aandacht getrokken.

Terug thuis rees zijn ster snel in de Russisch-orthodoxe Kerk. Hij reisde wel nog regelmatig terug naar Zwitserland, als lid van het Uitvoerend Comité van de Wereldraad van Kerken en om er te skiën. In de jaren tachtig verbleef hij daarvoor in een huis van de rijke industrieel Piero Savoretti.

Toch zou hij ook zelf eigendommen hebben in Zwitserland, onder meer een villa in Chêne-Bougeries (net buiten Genève) die officieel het bezit is van de Russisch-orthodoxe Kerk. Zijn neef zou er verblijven.

Kirill heeft verder een voorliefde voor Zwitserse luxegoederen, zoals horloges. Toen hij in 2009 gefotografeerd werd met een Breguet-horloge van 28.000 euro rond zijn arm, leidde dat tot een schandaal.

Enkele jaren geleden vertelde hij aan de Federatieraad van Rusland (het hogerhuis) dat de Zwitsers de juiste ideeën hadden over het genereren van een positieve “psychologische sfeer” rond rijkdom. “Zwitsers pronken niet met hun rijkdom”, klonk het. “Elke rijke man in Rusland daarentegen pronkt met zijn dure auto en wekt op die manier afgunst op bij anderen.”

Verbergen

Hij adviseerde de Russische parlementariërs dan ook om hun rijkdom beter te verbergen, net zoals de Zwitsers. Vorige maand stemden ze nog om hun inkomen geheim te houden.