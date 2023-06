Hoe overleefden 4 kinderen vliegtuigcrash in Colombiaans regenwoud? Nieuw rapport stelt theorie voor

Een maand geleden stortte een klein vliegtuig neer in de Colombiaanse jungle, waarbij drie volwassen passagiers om het leven kwamen. De vier kinderen die in het vliegtuig zaten, zijn sindsdien vermist maar zouden de crash wel hebben overleefd. Hoe kan dat? Een nieuw rapport van het Technisch Directoraat Ongevallenonderzoek doet een poging om het uit te klaren.

Op 1 mei stortte het vliegtuig neer in het Colombiaanse regenwoud. Toen de hulpdiensten twee weken later de moeilijk toegankelijke plaats van de crash konden bereiken, vonden ze de lichamen van drie volwassen die de crash niet overleefden. Vier kinderen - Lesly (13), Soleiny (9), Tien Noriel (4) en Cristin (11 maanden) - overleefden de crash volgens de gevonden aanwijzingen wel, maar zijn sindsdien vermist in de dichtbegroeide jungle. Een nieuw rapport van het Technisch Directoriaat Ongevallenonderzoek van Colombia probeert te verklaren hoe het mogelijk is dat de kinderen het incident overleefden.

Het vliegtuigje steeg in de vroege ochtend op vanuit Araracuara in het Colombiaanse Amazonegebied. Kort na het opstijgen meldde de piloot aan de luchtverkeersleiding dat hij op zoek ging naar een geschikte plek voor een noodlanding, aldus het rapport. “De motor draait op minimum, ik ga op zoek naar een veld”, zei de piloot via de radio. Later kreeg de luchtverkeersleiding een update dat de motor het weer beter deed. De piloot zette de reis dus gewoon door. Maar nog geen uur later kwam hij opnieuw in de problemen. “De motor liet me weer in de steek. Ik ga op zoek naar een rivier. Ik zie een rivier aan de rechterkant.” De luchtverkeersleiding zag dat het vliegtuig nog naar rechts vloog voordat het volledig van de radar verdween.

Twee weken later slaagden de hulpdiensten er uiteindelijk in om de plaats van de crash te benaderen. Ze troffen het vliegtuig aan met de staart in de lucht en de neus in de grond geboord. Volgens het rapport raakte het toestel waarschijnlijk eerst de bomen van het dichtbegroeide bos, waardoor de motor en de propeller loskwamen. Daarna zou het vliegtuig verticaal naar beneden zijn gestort.

Volledig scherm Volgens het rapport stortte het vliegtuig uiteindelijk verticaal naar beneden. © Dirección Técnica de Investigación de Accidentes

Dat is een belangrijk detail, want het kan verklaren waarom de kinderen, die volgens het rapport in de achterste zitjes geplaatst waren, het ongeval overleefd zouden hebben. De overleden passagiers zouden in het voorste deel van het vliegtuig gezeten hebben. “Dodelijke verwondingen werden geregistreerd bij de inzittenden op posities 1 (piloot), 2 (mannelijke volwassen passagier) en 3 (vrouwelijke volwassen passagier)”, staat te lezen bij een diagram dat de posities van de passagiers weergeeft.

Volledig scherm Dit diagram toont de zitplaatsen van de passagiers in het neergestorte vliegtuig. © Dirección Técnica de Investigación de Accidentes

Drie van de vier kinderen zaten volgens het rapport op stoelen 4, 5 en 6, die minder aangetast werden door de impact van de impact van de crash. Stoel 4 bleek nog in een rechte, normale positie te staan en was niet gekanteld of losgekomen. Ook stoel 6 was niet losgekomen en werd aangetroffen in normale staat, maar was naar voren gekanteld. De rugleuning van stoel 5 was wel losgeraakt van het vliegtuig. Zo stelt het rapport. De jongste van de vier kinderen, een baby van 11 maanden, werd mogelijk beschermd in de armen van de moeder in stoel 3.

Volledig scherm Het interieur van het vliegtuig na de crash. © Dirección Técnica de Investigación de Accidentes

Colombia geeft de hoop daarom nog niet op en zet de zoektocht naar de kinderen verder. In totaal zijn nu 119 troepen van de Colombiaanse speciale eenheden ingezet in de zoektocht en helpen ook 73 inheemse personen mee. Familieleden lieten eerder al horen dat de vermiste kinderen de jungle goed kennen, al maken ze zich wel zorgen of ze zouden begrijpen dat de buitenwereld de zoektocht nog niet heeft opgegeven.

