Hoe Oekraïense modder het geheime wapen werd tegen de Russische invasie

Toen Rusland Oekraïne binnenviel in februari hebben ze geen rekening gehouden met het geheime wapen van Oekraïne: hopen modder. Februari en maart staan bekend als “modderseizoen” of “rasputitsa” in Oekraïne. Militaire experts duiden nu op een gebrek aan professionaliteit van het Russisch leger: “Het is belachelijk dat Rusland geen rekening heeft gehouden met de modderige ondergrond. Dit weten ze al 300 jaar.”

Het Oekraïens “modderseizoen” vindt twee keer per jaar plaats. Een keer op het einde van de winter en een keer in de herfst. In de winter vriest de grond aan elkaar, maar eens het warmer wordt veranderen er grote delen van het landschap in moddervelden. Militaire experten zeggen nu dat deze modder een grote rol heeft gespeeld in de oorlog tegen Rusland.

Zeker in het noorden bleek de modder van cruciaal belang voor Oekraïne. Er gaan dan ook sinds het begin van de oorlog al beelden rond van Russische tanks en vrachtwagens die vastzitten in een modderlaag. Veel tanks kwamen niet meer vooruit en zijn achtergelaten.

Napoleon

Modder speelde in de geschiedenis al vaker een belangrijke rol in oorlogen. Napoleon Bonaparte probeerde in 1812 Rusland te veroveren, maar werd enorm tegengehouden door de natte aarde. Ook het Duitse leger raakte tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oost-Europa massaal vast in de moddervelden.

Volgens militaire expert hadden de Russen dit moeten weten, maar het feit dat ze zich hierop hebben misrekend, betekende een enorm voordeel voor Oekraïne. Mede hierdoor is de strijd in het noorden van Oekraïne gestaakt. “Het is al 300 jaar geweten dat de modderige ondergrond in dat gebied snelle oorlogsvoering bemoeilijkt en alsnog hebben ze hier geen rekening mee gehouden”, vertelt militair expert Maximilian Hess aan CNBC, “Dit toont nog maar eens dat er grote problemen zijn met het tactisch denkvermogen en professionaliteit van het Russische leger”.