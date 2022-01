Hoe moeilijk wordt de omikrongolf? Dit is wat we leren van landen in Europa die al dichter bij de piek staan

Hoe moeilijk wordt de omikrongolf? Het is een vraag waarover experts zich momenteel buigen. Omikron zou minder ziekmakend zijn dan andere varianten, maar volgens biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven, UHasselt) is er nog steeds een overbelasting van de zorg mogelijk in ons land. Experts kijken volop naar gegevens uit Groot-Brittannië en Denemarken, die dichter bij de piek staan.

Lees meer over het coronavirus in ons dossier.

De Britse minister van Volksgezondheid, Edward Argar, zegt dat hij “op dit moment geen signalen ziet om verdere beperkingen in te voeren”. “We hebben kalmte nodig. We moeten naar de data kijken en er alles aan doen om eventuele beperkingen te vermijden”, aldus Argar. Het Verenigd Koninkrijk registreerde gisteren 137.583 nieuwe besmettingen, een stijging met 14,7 procent op weekbasis. Dat aantal ligt wel lager dan de voorbije dagen, zo berichten Britse media. Er werden 319 patiënten opgenomen in het ziekenhuis op 31 december, een stijging met 14 procent in vergelijking met een week eerder. Dat is een groot verschil met de dagen daarvoor. Op 29 december was er nog sprake van een stijging met 32 procent (511 ziekenhuisopnames).

“Het aantal personen op intensieve zorg is stabiel. Het gaat niet dezelfde weg op als vorig jaar in deze periode tijdens de alfagolf”, zo schrijft de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid in een opiniestuk in de Daily Mail. Het land verkeert “in een veel sterkere positie” dankzij de grootschalige boostercampagne. “De regering besliste om geen nieuwe beperkingen in te voeren tijdens de eindejaarsfeesten”, aldus Sajid Javid. De minister gaf wel toe dat de gezondheidsdiensten de komende weken “onvermijdelijk” onder druk zullen komen te staan, door een “sterke stijging” van de ziekenhuisopnames.

Volledig scherm Middelbare scholieren in Engeland moeten een mondmasker gaan dragen. © REUTERS

Britse minister van Volksgezondheid: “Het gaat niet dezelfde weg op als vorig jaar”

In Engeland geldt de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer, in winkels, theaters, bioscopen en musea, maar niet in cafés en restaurants. Voor nachtclubs en grote evenementen geldt de 3G-regel, wat inhoudt dat wie gevaccineerd is tegen het coronavirus, negatief getest heeft op het coronavirus of genezen is van een besmetting met het coronavirus de plek mag betreden. Ook moeten leerlingen van de Britse middelbare school hun mondmaskers dragen vanaf het moment dat ze aankomen tot ze vertrekken. Zowel in de klas als op de speelplaats blijft het mondmasker aan. De krant Daily Telegraph gaf zaterdag aan dat de regering in januari zou kunnen beslissen om telewerk te blijven aanbevelen. Die aanbeveling is al sinds midden december van kracht.

De Britse premier Boris Johnson had eerder aangegeven dat het officiële doel was bereikt om een boosterdosis aan te bieden aan alle volwassenen voor eind december. Ruim 70 procent van de inwoners heeft het boostervaccin effectief ontvangen.

Volgens een studie van vrijdag van UKHSA, het Britse agentschap voor infectieziekten en andere bedreigingen voor de volksgezondheid, lopen patiënten die besmet zijn met de omikronvariant 81 procent minder kans om in het ziekenhuis te belanden als ze een boostervaccin hebben gekregen, vergeleken met niet-gevaccineerden. De Britse gezondheidsdienst NHS kondigde al aan dat ze noodinfrastructuur installeert, met een potentieel van honderden bedden, om zich voor te bereiden op het “slechtste scenario”.

Volledig scherm Ruim zeven op de tien Britse inwoners hebben het boostervaccin effectief ontvangen. © AP

Denemarken

Denemarken zag het aantal besmettingen met de omikronvariant de laatste weken snel oplopen. Het Deense ministerie van Volksgezondheid verwacht de piek eind deze maand. Wel worden minder ziekenhuisopnames verwacht dan in maart. “Patiënten met de omikronvariant hebben maar liefst 50 procent meer kans om een ziekenhuisopname te vermijden in vergelijking met patiënten met andere varianten”, aldus Grove Krause, directeur van het Deense Staatsinstituut voor Volksgezondheid. Krause verwacht beterschap in maart, “omdat meer mensen immuun zullen zijn en minder mensen in het ziekenhuis zullen worden opgenomen.”

Denemarken heeft op 29 december zijn record verpulverd met 23.228 nieuwe gevallen in 24 uur tijd. Een groot deel van de verklaring ligt bij het erg hoge aantal PCR-tests dat na Kerstmis werd gedaan. Op 30 december werden nog 20.280 nieuwe gevallen geregistreerd, zo blijkt uit de meest recente update op de website van het Deense Staatsinstituut voor Volksgezondheid. Het aantal positieve tests bleef vrijwel stabiel en ligt op 12,3 procent volgens gegevens van de gezondheidsautoriteiten, zo blijkt uit de laatste gegevens van de Europese Gezondheidsdienst ECDC.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames lichtjes steeg tot 675 patiënten (plus 9), van wie 77 (plus 6) op de intensieve zorg. In één dag werden 16 sterfgevallen geregistreerd. In een week nam het aantal doden met 17 procent toe tot 89. Dat cijfer ligt nog ver onder het aantal dat vorige winter werd opgetekend: 249 doden op een week tijd in januari 2021. De experts schrijven dit aan de vaccins toe.

Volledig scherm Mensen schuiven aan voor een sneltest in Denemarken. © EPA

Omdat in Denemarken van elke positieve testuitslag bekend is of het om de omikronvariant gaat, kunnen veel meer mensen met die variant extra worden gewaarschuwd. Dat gebeurt ook bij hun contacten en zelfs bij de contacten van de contacten. De opkomst van een variant wordt daardoor flink vertraagd.

Ook heeft Denemarken opnieuw bijkomende maatregelen ingevoerd. De bioscoopzalen, theaters en musea zijn er gesloten. Ook de verkoop van alcohol na 10 uur ’s avonds is opnieuw verboden. Cafés en restaurants moeten opnieuw dicht om middernacht. Bovendien vraagt Denemarken buitenlandse reizigers vanaf maandag 27 december ook om een negatieve testuitslag, ook al ze zijn gevaccineerd. Die tests moeten in respectievelijk maximaal 72 uur (PCR) of 48 uur (sneltest) voor aankomst zijn afgenomen. Er gelden wel uitzonderingen op de regel, onder meer voor kinderen jonger dan 15 jaar, en voor mensen die in het grensgebied wonen. De aangescherpte inreisregels blijven in elk geval tot 17 januari van kracht. Overtredingen kunnen worden bestraft met een boete van omgerekend 470 euro.

LEES OOK.