Hoe modelregio struikelt over vierde golf: het ‘vergeten’ coronadrama in Azië

Azië staat geboekstaafd als dé modelregio in de strijd tegen de coronapandemie. Veel landen reageerden in het begin van de crisis snel en efficiënt met de juiste maatregelen, terwijl Europa en de Verenigde Staten kostbare ‘beginnersfouten’ maakten. Maar nu het Westen weer vrijheid herwint dankzij de hoge vaccinatiegraad, stijgen de besmettingscijfers razendsnel in sommige Aziatische landen. Wat is er aan de hand met de eens zo succesvolle ‘coronatemmers’?

Bijna het hele afgelopen jaar werden landen in Zuidoost-Azië, op enkele uitzonderingen na, beschouwd als de maatstaf om het coronavirus doeltreffend te bekampen. Deze landen hadden al ervaring met SARS en MERS, en pasten hun succesrecept ook toe op het coronavirus. Ook al zijn de curves in de meeste Aziatische landen - in vergelijking met Europa’s brandhaarden - lager: het tij is duidelijk gekeerd. In Indonesië, Maleisië, Thailand, Vietnam, Myanmar, Japan, Zuid-Korea en Bangladesh zijn er nieuwe besmettingsgolven, zo stelt ook Die Welt vast.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Situatie in Indonesië kritiek

Indonesië registreerde dinsdag 864 doden en een record van 47.899 bevestigde nieuwe besmettingen. Foto’s uit de hoofdstad Jakarta doen denken aan wat zich een paar weken geleden in India afspeelde: lange wachtrijen voor ziekenhuizen, wanhopige mensen op zoek naar extra zuurstof voor hun familieleden en overvolle begraafplaatsen. De eilandnatie kampt sinds begin juni met een stijgend aantal besmettingen en sterfgevallen nadat de mensen in mei waren bijeengekomen om het einde van de ramadan te vieren. De opflakkering is ook te wijten aan de opmars van besmettelijkere Delta-variant. Het aantal infecties per dag is in minder dan een maand verviervoudigd. Heel wat regio’s zitten in lockdown.

Volledig scherm Wanhopige mensen staan in de rij om hun zuurstofflessen te laten bijvullen in Jakarta. © Via REUTERS

Indonesië dat 270 miljoen inwoners telt, krijgt hulp uit het buitenland omdat de gezondheidszorg in eigen land is overweldigd door het toegenomen aantal coronabesmettingen. Ziekenhuizen hebben te weinig bedden vrij waardoor soms zieke mensen worden naar huis gestuurd, waarna een deel komt te overlijden. Experts denken bovendien dat veel besmettingen en sterfgevallen niet bij de autoriteiten bekend zijn, omdat er in het land weinig wordt getest. In Indonesië is amper 5,7 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

Vergelijkbare situatie in Thailand en Maleisië

De regering in Maleisië heeft de lockdown verlengd die sinds begin juni van kracht is. Ook het 32 ​​miljoen inwoners tellende land kampt met de ergste coronagolf tot nu toe, nadat het de pandemie aanvankelijk goed doorkwam. Met een piek van 11.079 nieuwe besmettingen is Maleisië dinsdag de koploper in de regio per hoofd van de bevolking. Ook hier bereikt de medische zorg zijn grenzen.

De situatie is vergelijkbaar in Thailand, dat tot nu toe eveneens werd beschouwd als een modelland in de strijd tegen pandemieën. “Het aantal gevallen neemt nu sneller toe dan in enig ander Europees land behalve Groot-Brittannië”, schreef de krant Bangkok Post vorige week. Donderdag werden er meer dan 9.000 nieuwe besmettingen en een recordaantal van 98 doden gemeld. De autoriteiten gooiden de regio rond Bangkok en vijf andere provincies op slot. Alleen op het vakantie-eiland Phuket mogen volledig gevaccineerde mensen weer van een quarantainevrije vakantie genieten om het toerisme enigszins te redden. In Thailand is slechts 4,8 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

Volledig scherm Een coronapatiënt wordt behandeld in een tent in Jakarta. © REUTERS

Myanmar en Vietnam

Vijf maanden na de militaire coup vecht ook Myanmar tegen de ergste coronagolf tot nu toe. Ziekenhuizen zijn overvol, er is een gebrek aan testmateriaal en veel mensen wantrouwen het gezondheidssysteem dat nu door de junta wordt gerund. In Myanmar heeft slechts 2,3 procent van de bevolking volledige vaccinatiebescherming.

Vietnam, dat in april in totaal minder dan 3.000 coronagevallen had, heeft vrijdag een lockdown van twee weken in Ho Chi Minh-stad afgekondigd om de ergste corona-uitbraak sinds het begin van de pandemie tegen te gaan. De incidentie (20) is nog erg laag, maar met bijna 3.000 nieuwe besmettingen per dag ontstaat er een sterk stijgende trend die ongekend is voor het land. In het land is slechts 0,3 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

Japan, Zuid-Korea, Bangladesh

Ook andere delen van Azië kampen landen met toegenomen coronagevallen. In Japan bijvoorbeeld zullen de Olympische Spelen plaatsvinden zonder toeschouwers tijdens een nationale noodtoestand.

Zuid-Korea, dat de pandemie tot nu toe onder controle heeft gehouden door middel van intensieve contacttracering, heeft dinsdag een recordaantal nieuwe infecties (1.615) geregistreerd en de strengste beperkingen afgekondigd voor de regio Seoel. Bijeenkomsten van meer dan twee mensen zijn na 18.00 uur verboden. In het licht van de toenemende besmettingen besliste de regering ook in andere regio’s strengere beperkingen op te leggen. Daar mogen vanaf donderdag maximaal acht mensen bijeenkomen. Het ministerie van Gezondheid riep de burgers op “sociale bijeenkomsten” te mijden en in de mate van het mogelijke thuis te blijven. Slechts 30,6 procent van de 51,3 miljoen inwoners kreeg een eerste vaccinatie. Vooral jongvolwassenen zijn nog niet ingeënt.

In het zuiden van het continent wordt momenteel met name Bangladesh getroffen door een grote uitbraak. Het leger patrouilleert daar om toe te zien op de nationale lockdown.

Oorzaak

De oorzaak van de nieuwe besmettingsgolf in Azië is de zeer besmettelijke Delta-variant. Het virus verspreidt zich razendsnel in de hele regio omdat mensen zich steeds minder aan de hygiëneregels houden, het internationale reizen in sommige gevallen is versoepeld en landen weinig vooruitgang boeken met hun vaccinatiecampagne. Alleen Singapore heeft al de helft van zijn bevolking kunnen vaccineren. In Hongkong is iets meer dan een kwart van alle inwoners volledig ingeënt.

Door een tekort aan vaccins hebben de regeringen van landen in Zuidoost-Azië voorlopig dan ook geen andere keuze dan in lockdown te gaan, hopend op veel meer vaccins én betere tijden.