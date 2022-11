Hoe makkelijk maak je een fout met een afweerraket? En welke maatregelen gaat de NAVO nemen? Uw vragen over de raketinslag in Polen beantwoord

Meisje (13) gekneveld en bewuste­loos aangetrof­fen aan Duitse bosrand

Aan de rand van een bos in Ostbevern, een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, hebben een bouwvakker en een buurtbewoner een met kabelbinders vastgebonden meisje gevonden. De tiener lag bewusteloos naast een boom. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de eerste berichten herinnert de tiener zich niets.

15 november