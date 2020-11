Hoe lang kan de uitslag op zich laten wachten? Welke impact heeft die op de financiële markten? Wij beantwoorden uw meest gestelde vragen over de Amerikaanse verkiezingen.

Vijf Vlamingen in de VS blikken vooruit: naar welke kant swingen de swingsta­ten?

3 november 216 kiesmannen voor Joe Biden, 125 voor Donald Trump. Zo liggen de kaarten momenteel volgens de recentste peilingen. Maar naar wie gaan de overige 197 uit staten die nog onbeslist zijn? De Amerikaanse presidentsverkiezingen zullen ook dit jaar in de 'swing states' worden beslecht, dat is zeker. Vijf Vlamingen in de VS blikken vooruit en vertellen waarom hún strijdstaat zo belangrijk is.