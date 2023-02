Hoe kunnen mensen zo lang nog in leven blijven onder tonnen puin? En welke onverwachte letsels houden ze er aan over? Urgentiearts legt uit

PORTRET. Hoe 'sterkste meisje ter wereld' het boegbeeld van de Wag­ner-groep werd

Marjana Naoemova (23) was het eerste minderjarige meisje ter wereld dat aan professionele tornooien in het powerliften deelnam. Maar op haar zeventiende werd ze al geschorst voor dopinggebruik. Nu trekt ze als oorlogsreporter door de Donbas. In het kielzog van de Russen. En ze schrikt er niet voor terug om zelf ook op de Oekraïners te schieten. Met een raketlanceerder desnoods. Het ideale nieuwe boegbeeld voor de Wagner-groep dus.

11 februari