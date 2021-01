Hoe konden Trump-aanhangers zo gemakkelijk het Capitool binnenvallen?

Al zeker 30 besmettin­gen met Britse coronavari­ant bij uitbraak in Nederland­se basis­school

19:13 Na de corona-uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, is al bij zeker 30 mensen de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Rotterdam-Rijnmond meldt dat de infecties "te linken zijn aan de school". In totaal is de Britse variant nu al bij zo’n 50 mensen in Nederland vastgesteld.