Hoe kan het vredesoverleg tussen Rusland en Oekraïne nog slagen? Experts geven advies: “Wees strategisch empathisch”

Wat de Russen op tv te zien krijgen: “De Oekraïners hebben een bloeddor­sti­ge, totalitai­re, satanisti­sche sekte opgericht”

“Als de Polen nog maar 10 meter over de grens komen, krijgen ze van ons de volle laag kruisraketten.” Of: “We voeren een heilige oorlog. De Oekraïners hebben een bloeddorstige, totalitaire, satanistische sekte opgericht. Vergeleken met Hitler is dat klein bier.” Dat is wat de Russen in prime time op televisie te zien krijgen. Of hoe propaganda met de waarheid een loopje neemt. “Ik kan niet te lang naar het nieuws kijken, of ik begin òòk te twijfelen over de waarheid”

7 april