Hoe is het zo fout kunnen lopen tijdens halloweenviering in Zuid-Korea? Expert legt uit

Het aantal slachtoffers van de stormloop tijdens de halloweenviering in Seoul blijft oplopen. Intussen is al sprake van 151 doden en 82 gewonden, nadat paniek was ontstaan toen tienduizenden mensen zaterdagavond lokale tijd waren samengetroept in de nauwe straatjes van de Koreaanse hoofdstad. De voorbije jaren zijn er wel meer drama’s geweest zoals in Seoul. Bij de Love Parade in Duisburg in 2010 werden meer dan 20 mensen vertrappeld. En bij een bedevaart naar Mekka in 2015 zelfs 700 tot 1500. Volgens experten kan zoiets overal gebeuren waar te veel mensen samenkomen op een te kleine plaats, al kunnen organisatoren wel veel doen om het risico te beperken.