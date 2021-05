Hoe is het ongeval met de Italiaanse kabelbaan kunnen gebeuren?

De dubbele kabelbaan in kwestie — eentje omhoog, eentje omlaag — verbindt Stresa aan het Lago Maggiore met de 1491 meter hoge Mottarone. Halverwege is er een stop bij de botanische tuin in Alpino. De installatie werd in 1970 in gebruik genomen. In 2009 werd boven nog een skilift toegevoegd om de top te bereiken. De ruim 5 kilometer lange kabelbaan is erg populair bij toeristen, vanwege het adembenemend uitzicht op het Lago Maggiore en zijn Borromeïsche eilanden en een uniek panorama op de Italiaanse en Zwitserse Alpen. Door covid was ze lange tijd gesloten. Pas sinds 26 april kwam ze weer in dienst, maar slechts voor een beperkt aantal passagiers: 15 maximum in plaats van 40. De dodentol had dus nog veel zwaarder kunnen zijn.