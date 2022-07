Hoe is het nog met Elisabeth (56), de dochter van incestvader Jozef Fritzl? “Ze is getrouwd met haar 23 jaar jongere beveiliger”

De zaak-Fritzl zit in het geheugen gegrift vanwege het onmenselijk wrede karakter. Incestvader Josef hield zijn dochter Elisabeth 24 jaar lang opgesloten in een ondergrondse kerker, gebruikte haar als seksslavin en verwekte zeven kinderen bij haar. Valt daar mentaal ooit nog van te herstellen? Zo goed en zo kwaad als kan, zo blijkt. De vrouw - 56 intussen - leeft een teruggetrokken bestaan in Oostenrijk en is naar verluidt getrouwd met haar 23 jaar jongere beveiliger.

In 2008 leidde de acute niercrisis van haar oudste kind Kerstin (19 op dat moment) tot een onverwachte doorbraak. Elisabeth wist Fritzl ervan te overtuigen hun bewusteloze dochter naar het ziekenhuis te brengen. Het ontbreken van een medisch dossier deed bij de dienstdoende arts echter alarmbellen afgaan. Toen Elisabeth een week later plots opdook om Kerstin bij te staan, werd ze zelf aangehouden op verdenking van kinderverwaarlozing. Tijdens haar verhoor kwam de akelige waarheid aan het licht.

Elisabeth en haar gezin kregen vanaf dan een jaar psychologische bijstand in een kliniek net buiten Amstetten. Daarna verhuisden ze naar een geheime locatie in wat de media enkel mag omschrijven als ‘dorp X’. De hele familie kreeg ook een nieuwe identiteit, zodat anonimiteit gegarandeerd blijft. De woning staat onder permanente camerabewaking en beveiligers houden een oogje in het zeil om eventuele pottenkijkers weg te jagen.

Volledig scherm Het kleine kamertje in de kelder waar Elisabeth moest zien te overleven. © AFP, RV

“Ze lachen best veel”

Ook de lokale gemeenschap draagt haar steentje bij door elke verdachte beweging meteen aan de politie te melden. “De familie stelt het goed”, vertelde een restaurantuitbater aan de ‘Daily Mirror’. “Ze komen hier vaak iets eten en dan behandel ik hen als elke andere gast. Iedereen in het dorp weet wie ze zijn. En ze lachen nog best veel, zeker als je weet wat ze meegemaakt hebben.”

Een jaar nadat Elisabeth haar vrijheid herwonnen had, werd ze verliefd op Thomas Wagner. Hij was een van de bodyguards die ingehuurd waren om de familie te beschermen. Hun relatie had een positieve invloed op het verwerkingsproces. Wagner, die 23 jaar jonger is dan Elisabeth, ontpopte zich zo ook tot ‘grote broer’ voor de kinderen.

Volledig scherm Het horrorhuis van Josef Fritzl in Amstetten. © AFP

“Liefde kan alles overwinnen”

“Dit is het beste bewijs dat liefde alles kan overwinnen”, stelde de psychiater van de familie. “Dankzij hem had ze geen sessies meer nodig. Ze ging gewoon verder met haar leven, hielp haar kinderen met hun huiswerk en maakte vrienden in de buurt. Elisabeth verloor de beste jaren van haar leven in die kelder. Nu is ze vastbesloten om te profiteren van elke dag die haar nog rest.”

Ook Christine R., de tante van Elisabeth, benadrukt hoe alledaags haar leven er nu uitziet. “Ze leerde autorijden en is verzot op shoppen. Vooral jeansbroeken met glitterzakken vallen bij haar in de smaak.”

De Oostenrijkse regering legde 60.000 euro op tafel voor al het kindergeld dat Elisabeth misgelopen was. Een van haar kinderen zou nu voor de gemeente werken.

Volledig scherm Een van de ondergrondse ruimtes in het huis van Josef Fritzl. © AFP

Religieuze sekte

De beproeving die Elisabeth Fritzl moest doorstaan, valt met geen pen te beschrijven. Haar lijdensweg startte op 28 augustus 1984, de dag dat ze officieel vermist raakte. Haar panikerende moeder Rosemarie zou wekenlang zonder nieuws blijven, maar dan viel er plots een brief in de bus. Van Elisabeth zogezegd. Ze was haar familie beu geworden en was daarom weggelopen.

De agent die ter plaatse kwam, kreeg van Josef te horen dat ze waarschijnlijk naar een religieuze sekte vertrokken was. Op dat moment wist hij echter maar al te goed waar ze zat, namelijk zes meter dieper in zijn verborgen ruimte onder de grond.

Volledig scherm Elisabeth Fritzl en haar moeder Rosemarie.

Vastgeketend

De jongedame - 18 op dat moment - was daar via een list beland. Josef deed alsof hij hulp nodig had om een nieuwe deur in zijn kelder te installeren. Van zodra ze mooi in de hengsels zat, duwde hij Elisabeth in de ruimte en bedwelmde hij haar met een handdoek die besprenkeld was met ether. Toen ze wakker werd, bleek ze vastgeketend aan haar middel. De ijzeren ketting zou pas verdwijnen toen Fritzl “er te veel hinder van ondervond tijdens de seksuele activiteiten”.

Hij bracht haar ook vaak in ademnood door zijn hand over haar mond te leggen. “Als je niet doet wat ik zeg, zal het alleen maar erger worden. De kans is nihil dat je hier ooit nog wegraakt”, bleef hij herhalen.

Volledig scherm Net nadat de zaak losgebarsten was, was er heel wat begankenis aan het huis van de Fritzls. © EPA

Onderzoek loopt dood

Gedurende de volgende 24 jaar zou Elisabeth geen daglicht meer zien. Haar vader bleef tegenover de buitenwereld én zijn echtgenote Rosemarie verhaaltjes opdisselen over een sekte. Het onderzoek van de politie liep uiteindelijk dood, de wereld vergat dat Elisabeth ooit bestaan heeft.

Zo kreeg Fritzl vrij spel en kon hij haar systematisch verkrachten. Net zoals hij ook al gedaan had toen ze amper 11 jaar oud was trouwens...

Elke ochtend trok Fritzl zich om 9 uur terug in zijn kelder. Rosemarie dacht dat hij daar druk bezig was om plannen uit te tekenen voor de machines die hij verkocht. Soms bracht hij er ook de nacht door. Zo ‘toegewijd’ was hij zogezegd aan zijn job.

Volledig scherm Een van de ondergrondse ruimtes in het huis van Josef Fritzl. © AFP, RV

Kelderkinderen

Het monster kon zo echter ongestoord zijn gang gaan. Na twee jaar werd Elisabeth voor een eerste keer zwanger, er volgde echter een miskraam. Nog eens twee jaar later - in augustus 1988 - werd Kerstin geboren. In 1990 kwam ook Stefan ter wereld. Zij zouden de hele tijd in de kelder blijven, in het gezelschap van hun moeder. Wekelijks kregen ze een bescheiden portie eten en water. Elisabeth probeerde hen in die vreselijke omstandigheden toch enigszins les en een deftige opvoeding te geven.

In 1993, 1994 en 1997 werden nog eens vier kinderen geboren. Het grote verschil is dat Lisa, Monika en Alexander gewoon opgenomen werden in het gezin van Rosemarie en Josef. Zij kenden dus een iets normalere jeugd. De tweelingbroer van Alexander stierf kort na de geboorte. Felix, de jongen die in 2002 het levenslicht zag, moest wel weer in de kerker blijven.

Volledig scherm Lisa (10), Monika (8) en Alex (6) naast hun grootmoeder Rosemarie Fritzl. © © EuroPics[CEN]

Nieuwe list

Maar hoe verkocht Fritzl dat verhaal bij zijn echtgenote en de sociale diensten zonder enig argwaan te wekken? Opnieuw met een list, zo bleek... Hij maakte iedereen wijs dat de drie baby’s plots op zijn stoep gelegd werden. In hun mand zat ook een briefje dat zogezegd van Elisabeth kwam. Daarin verklaarde ze dat zij niet voor de kinderen kon zorgen en hen daarom aan de ‘goede zorgen’ van haar ouders achterliet. Voor de officiële instanties volstond die uitleg.

Als het van Fritzl zelf afhing, zou hij Elisabeth waarschijnlijk nóg 24 jaar gevangengehouden hebben. De ernstige ziekte van Kerstin zorgde echter voor een ommekeer. Elisabeth smeekte om haar bewusteloze dochter naar het ziekenhuis te brengen, Fritzl liet uiteindelijk een ambulance komen. Opvallend: hij had de hulp van zijn dochter nodig om Kerstin uit het huis te sleuren. 19 april 2008 werd zo de dag waarop Elisabeth eindelijk weer (even) buitenlucht kon opsnuiven. Daarna vloog ze opnieuw de kerker in.

Volledig scherm Lisa Fritzl op 16-jarige leeftijd.

Schuldgevoel?

Maar de verlossing was nabij. Op de spoedafdeling doken immers heel wat vragen op. Kerstin was bijvoorbeeld al 19 jaar, maar stond nergens ingeschreven. Om haar gerichte medische hulp te kunnen geven, moest haar moeder teruggevonden worden. Een kwestie van leven of dood, klonk het.

Media lanceerden daarop een oproep, zonder enig resultaat. Tot Elisabeth zelf het spotje voorbij zag komen op de tv in haar kelder.

Bezweek Fritzl uiteindelijk onder de druk of kreeg hij toch enig schuldgevoel? Feit is dat hij zijn dochter op 26 april 2008 voor het eerst de vrijheid gunde. Ze trok onmiddellijk naar het ziekenhuis om haar dochter bij te staan. Toen het personeel haar plots zag opduiken, werd de politie verwittigd.

Volledig scherm Monika Fritzl op 14-jarige leeftijd.

Boze buitenwereld

Tijdens haar verhoor deed Elisabeth alles uit de doeken. Ze had eerst wel expliciet de voorwaarde gesteld dat ze haar vader nooit meer onder ogen zou moeten komen. Diezelfde nacht nog werd Josef Fritzl gearresteerd. Op zijn proces beweerde hij eerst nog dat hij zijn (klein)kinderen wilde beschermen tegen de boze buitenwereld, maar op de derde dag brak hij en betuigde hij spijt. De Oostenrijker werd in 2009 tot levenslang veroordeeld.

Kerstin zou uiteindelijk ruim een maand in een kunstmatige coma gehouden worden. Daarna kon ze zich weer bij haar familie voegen. De behandelende artsen verwachtten dat ze volledig zou herstellen. Zij en haar oudste broer Stefan zullen uiteraard wel het langst de naweeën van hun gevangenschap ondervinden.

Volledig scherm Josef Fritzl hield een kaft voor zijn hoofd terwijl hij op de uitspraak wachtte. © REUTERS

“In het openbaar gekleineerd”

De politie vond het moeilijk te geloven dat Rosemarie helemaal niet op de hoogte geweest zou zijn van de gruweldaden van haar man, maar uiteindelijk werd zij wel volledig vrijgepleit. “’Rosi’ mocht hem niet eens koffie brengen als hij beneden zat. Ze werd constant gedomineerd en zelfs in het openbaar gekleineerd door Fritzl”, aldus haar zus Christine.

De band met haar dochter Elisabeth is lange tijd gespannen gebleven. Die laatste kon het moeilijk verkroppen dat de ‘bovengrondse’ kinderen Rosemarie mama bleven noemen. Elisabeth vond ook dat haar moeder te weinig gedaan had om haar te beschermen - zeker toen zij nog niet opgesloten zat - en dat ze onvoldoende naar haar gezocht had toen Fritzl beweerde dat zij weggelopen was. Maar tijd heelt alle wonden: het vertrouwen tussen de twee is enigszins hersteld en nu komt Rosemarie één keer per week over de vloer bij haar kleinkinderen.

Volledig scherm Rosemarie Fritzl (links).