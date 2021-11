Hoe hoog wordt de coronapiek in Europa deze winter?

Congolees museum met bekende Afrikaanse maskers volledig in de as gelegd

Bij een brand in een museum in Gungu, in het westen van de Democratische Republiek Congo (DRC), zijn meer dan 25.000 stukken en kunstwerken in de vlammen opgegaan. Het gaat onder meer om verschillende bekende Pende maskers. Het museum werd in 2008 opgericht met Belgisch geld.

