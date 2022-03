Hoe het aangrijpende beeld van de zwangere vrouw wordt ingezet in informatieoorlog

Een zwangere vrouw wordt weggedragen op een draagberrie door enkele mannen na het bombardement op het kinder- en kraamziekenhuis in de Oekraïense stad Marioepol. Het is een iconische foto die niemand onberoerd laat. “Fake news”, zegt de Russische ambassade daarover in een tweet. Het beeld lijkt de inzet geworden van een informatieoorlog tussen Rusland en het westen.

Wereldwijd werden beelden gepubliceerd van patiënten die het ziekenhuis in Marioepol ontvluchtten of op draagberries werden weggedragen nadat een bom van het Russische leger de kraam- en kinderafdelingen had getroffen. De Russische ambassade in Londen schreef gisteren op Twitter dat het ziekenhuis al langere tijd niet meer operationeel is, waardoor er geen patiënten getroffen zouden kunnen worden in Marioepol.

Rusland stelt bijgevolg dat de foto van de zwangere vrouw “fake” is. Volgens Rusland is de vrouw op de draagberrie Marianna Podgurskaya, een “model dat een gewonde zwangere vrouw speelt”. De vrouw is gewond aan het hoofd, maar volgens Rusland is dat “gewoon zeer realistische make-up”. Het aangrijpende beeld is gemaakt door Evgeniy Maloletka, “een fotografe die meewerkt aan de propaganda van Oekraïne”, zo beweert Rusland.

Twitter verwijderde het bericht van de Russische ambassade.

Oekraïne zegt dat er drie doden en zeventien gewonden vielen bij het bombardement op het kinder- en kraamziekenhuis in Marioepol. De Oekraïense autoriteiten bevestigen de identiteit van de vrouw niet, maar ze was wel degelijk zwanger en aanwezig in Marioepol op het moment van het Russische bombardement. Uiteindelijk heeft Twitter het bericht van de Russische ambassade verwijderd.

De woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson laat weten dat het bericht “Russische desinformatie” is. “Je hebt de toename gezien van het aantal burgers dat het doelwit is geweest, en gewond is geraakt en gedood door Russische aanvallen”, aldus de woordvoerder. Beweringen dat slachtoffers eigenlijk zogenaamde crisisacteurs zijn, is een veelvoorkomende desinformatietactiek.

Een ander beeld waarover Rusland zegt dat het "in scène" gezet is.