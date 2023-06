Hoe heldhaftige pelgrim met rugzak als schild mesaanvaller van Annecy wegjoeg en meer slachtoffers voorkwam

Op beelden van de mesaanval in Annecy is hij herhaaldelijk te zien, terwijl hij de dader achtervolgt en dapper afweert - met gevaar voor eigen leven. Zo kan hij voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Inmiddels is ‘de man met de rugzak’ geïdentificeerd. Dit weten we over Henri, dé held van Annecy.

Op sociale media wordt de lof gezongen van de onverschrokken Franse jongeman die erin slaagt om de Syrische vluchteling weg te lokken van de speeltuin waar hij dood en vernieling had gezaaid.

Tijdens de achtervolging, draait de Syriër, die momenteel in hechtenis zit, zich meerdere keren om en probeert de ‘rugzakheld’ aan te vallen. Zonder succes, hoewel het lemmet van zijn mes vervaarlijk dicht bij de jongeman belandde.

Volledig scherm Henri gaat moedig de mesaanvaller achterna. © RV

Franse kathedralen

De man met de rugzak is de 24-jarige Henri D., die een diploma internationaal management op zak heeft. Hij is een liefhebber van religieus erfgoed en maakt een rondreis van negen maanden, te voet en al liftend, langs de mooiste Franse kathedralen. Zijn reis begon eind maart in Le Barroux in de Vaucluse. Voordat Henri in Annecy aankwam, maakte hij een tussenstop in Grenoble (Isère).

Het is daar dat de Franse krant ‘Le Dauphiné Libéré’ tien dagen geleden al eens met hem kon spreken over zijn bijzondere reis. “Ik was aan het begin van het jaar afgestudeerd en daarom besloot ik een jaar de tijd te nemen om dit project uit te voeren, wat al heel lang een droom van me is”, legde hij toen uit.

“Schoonheid en eenheid”

“Ik besloot bij mensen thuis te verblijven door aan te kloppen op de deuren van de plaatsen waar ik op dat moment was. Het gaat erom het avontuur ten volle te beleven. Het is een uitdagende manier van reizen omdat het je dwingt om je open te stellen voor iedereen. De ontmoetingen zijn er des te mooier door”, vertelde Henri. “Door deze kathedralen een voor een te bezoeken, wil ik laten zien dat dit symbolen zijn van een schoonheid en eenheid waar we iets kunnen van leren.”

KIJK. Antwerpenaar is getuige van mesaanval in Annecy: “Het was horror”

Wat later in Annecy, in de buurt van het meer, kruist zijn pad dat van Abdalmasith Hanoun. De Syrische man heeft al meedogenloos op weerloze slachtoffers ingestoken. Maar dan verschijnt Henri ten tonele, die opstaat als een echte held. Door zijn moedige daad weet hij meer slachtoffers te voorkomen.

Uiteindelijk heeft de mesaanvaller zes slachtoffers gemaakt: 2 volwassenen (van 72 en 78 jaar oud) en 4 kinderen (tussen de 22 maanden en 3 jaar oud).

Twee kinderen in kritieke toestand

Twee van de vier kinderen verkeren nog steeds in kritieke toestand. Dat heeft regeringswoordvoerder Olivier Véran vrijdag gezegd. “Voor zover ik weet, zijn er nog steeds twee kinderen die in bijzonder kritieke toestand zijn”, zei hij op ‘Franceinfo’. Het gaat volgens Franse media om twee Franse neefjes van 2 jaar oud.

Het jongste slachtoffer is een 22 maanden oud Nederlands jongetje dat donderdag naar een ziekenhuis in Genève is gevlogen. Er is ook een Brits jongetje ernstig gewond. Hij en de twee Franse peuters zijn na een medische ingreep in Annecy overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis van Grenoble.

Henri heeft op zijn sociale media dit bericht geplaatst: “Bid voor de kinderen, met mij gaat het goed”.

KIJK. De Franse president Emmanuel Macron brengt vrijdag een bezoek aan de slachtoffers van de mesaanval