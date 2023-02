Hoe ‘gewoon’ is het leven in Kiev na één jaar oorlog? “De kleuterschool blijft gesloten omdat er geen deftige schuilkelder is”

In het oosten van Oekraïne knallen de granaten rond de strijders heen, maar in Kiev rijden de metro’s en bussen weer op schema. In het park speelt muziek door de boxen. Net als bij ons staat ook hier ‘Flowers’ van Miley Cyrus op nummer één. De stadsdiensten halen het vuil op - iedere dag, behalve op zondag - en ook de postbode doet z’n ronde weer. Voor een luchtalarm draaien inwoners hoogstens het hoofd nog eens om. “Als het luchtalarm afgaat, kiezen de kinderen waar we gaan schuilen om koekjes te eten.” Dit is het nieuwe normaal in Kiev.