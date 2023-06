Hoe geheim project ‘Black Box’ Rusland al 650 miljoen euro schade heeft toegebracht

KIJK. Noodweer in Franse stad Lyon: equivalent van anderhalve maand regen gevallen in amper twee uur tijd

Zaterdagavond is een ‘waterbom’ gevallen op de Franse stad Lyon, in het zuidoosten van Frankrijk. Op amper twee uur tijd viel het equivalent van anderhalve maand regen. In de derde grootste stad van Frankrijk stonden de straten al snel blank. Brandweerlieden hebben zich gisterenavond en vanochtend massaal ingezet om het water weg te pompen.