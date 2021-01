Hoe gaat het inroepen van het 25ste amendement in zijn werk?

Het initiatief om Trump uit zijn macht te ontzetten ligt bij de vicepresident en dat is op dit moment Mike Pence. Als hij een meerderheid vindt in het kernkabinet, kan hij op papier stellen dat president Donald Trump niet geschikt is om zijn ambt van president nog uit te voeren. Volgens het amendement moet de noodzakelijke meerderheid worden gezocht bij “de belangrijkste functionarissen van de uitvoerende departementen”. Dat zijn vandaag in principe de vijftien ministers van het kernkabinet. Maar drie van hen zijn momenteel ‘waarnemend minister’ en het is niet duidelijk of zij al dan niet bij die “belangrijkste functionarissen” horen.

Als dat lukt, dan zal de geschreven vaststelling naar House Speaker Nancy Pelosi en naar ‘president pro tempore van de Senaat’, Chuck Grassley, worden gezonden. Vanaf dat moment neemt vicepresident Mike Pence het presidentschap over van Donald Trump, ook al behoudt die laatste technisch gezien nog zijn titel. Trump kan wel verzet aantekenen en zijn eigen geschreven verklaring naar Pelosi en Grassley sturen. Daarna hebben Pence en het kernkabinet vier dagen de tijd om hun verklaring, dat Trump volgens hen ongeschikt is voor het presidentschap, nog eens te herhalen. Het Congres moet in dat geval in 21 dagen tijd beslissen of de vicepresident uiteindelijk aan de macht blijft. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig, zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat. Wordt die niet gehaald, dan zou Trump in het zadel blijven. Maar over twee weken moet Trump sowieso opstappen: dan wordt Joe Biden ingezworen als 46ste president van de VS.