Hoe gaan ze de Chinese spionageballon boven de VS neerschieten? Zweeft er ook een boven ons land? En dreigt er escalatie tussen China en de VS? Uw vragen beantwoord

Update Na EU ook G7 en Australië akkoord met prijspla­fond voor Russische olieproduc­ten

De landen van de G7 en Australië hebben vrijdag een akkoord bereikt over een prijsplafond voor Russische olieproducten. Dat melden ze in een gezamenlijk persbericht. Eerder op de dag bereikten ook de lidstaten van de Europese Unie al een akkoord over een prijsplafond.

