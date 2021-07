Hoe een moordengolf in de VS het presidentschap van Joe Biden bedreigt

Aiko (18) moet alleen in quarantai­ne op coronaho­tel in Barcelona: “Spijt dat we niet voorzichti­ger waren”

10:30 Aiko Van Bocxlaer en Umah Gijsen, allebei 18 jaar oud, zitten al vier dagen opgesloten in hun kamer in Calella door verschillende coronabesmettingen in hun hotel. Na een sneltest is gebleken dat Aiko ook besmet is. Zij moet in haar eentje naar een Covid-hotel in Barcelona.