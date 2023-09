Hoe een extreem gewelddadige opvoeding Elon Musk vormde: “Zijn gezicht was onherkenbaar na een knokpartij op school, maar zijn vader nam het op voor de dader”

Amerika herdenkt 22 jaar na 9/11 terreuraan­sla­gen

De Verenigde Staten hebben de slachtoffers van de terreuraanslagen van 11 september 2001 herdacht met verschillende evenementen. In New York hebben nabestaanden de namen van de ongeveer 3.000 slachtoffers voorgelezen, in aanwezigheid van vicepresident Kamala Harris en de burgemeester van New York, Eric Adams.