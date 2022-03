Hoe een Duitse bondskanselier zijn vader aan de Russen verloor, maar toch zijn ziel aan Poetin verkocht

Duitsland blijft op de rem staan over een importverbod van Russisch gas. Begrijpelijk. Want als die toevoer stopt, dan zitten onze oosterburen in de kou. Dat het land niet zonder Russisch aardgas kan, is in grote mate aan Gerhard Schröder (77) te wijten. Die legde als bondskanselier al zijn gewicht in de schaal om nieuwe pijplijnen te bouwen, werd beste vriendjes met Vladimir Poetin en breidde zijn gezin zelfs uit met Russische adoptiekinderen. Duitsland schaamt zich nu voor hem. Maar dat kan ‘Gas-Gerd’, die nochtans zijn eigen vader aan de Russen verloor, maar weinig schelen.