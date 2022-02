Hoe een beschoten kleuterschool nu toch het startsein van een oorlog in Oekraïne kan zijn

‘Candy Bom­ber’-pi­loot Halvorsen op 101-jarige leeftijd overleden

De uitermate geliefde ‘Candy Bomber’-piloot Gail Halvorsen is dood. De 101-jarige is vredig en omringd door zijn naasten overleden, bevestigde de directeur van zijn stichting in de staat Utah, James Stewart, in Washington aan het Duitse persbureau DPA.

17:29