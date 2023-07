Hoe de Spaanse regeringsvorming beslist kan worden in Waterloo

VN hebben gesprekken met Noord-Ko­rea opgestart over Amerikaan­se soldaat

Er zijn gesprekken tussen de Verenigde Naties en Pyongyang opgestart over het lot van Travis King, de Amerikaanse soldaat die vorige week illegaal de grens met Noord-Korea was overgestoken. Dat heeft het commando van de Verenigde Naties in Zuid-Korea (UNC) bekendgemaakt. Er wordt aangenomen dat King in Noord-Korea wordt vastgehouden.