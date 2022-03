Hoe de Russen de oorlog op tv te zien krijgen: “Oekraïners bombarderen zichzelf”

Rusland is Oekraïne niet binnengevallen, maar voert er “een speciale militaire operatie” uit om het land te “bevrijden” van “neonazi’s”. Vooral dát krijgen de Russen via de staatsmedia te horen en te zien. Het lijkt erop dat ze daar een compleet alternatieve realiteit beleven. De Europese Unie maakte gisteren bekend de Russische staatszender RT - ook gekend als Russia Today - en persbureau Sputnik te weren wegens het verspreiden van desinformatie. Zo beweren ze dat Oekraïne zijn eigen steden bombardeert.

Lees alles over de Russische invasie in dit dossier.

De BBC nam de proef op de som en constateerde gisteren rond 18 uur onze tijd dat, toen in het Westen het nieuws binnenliep dat de Russen de televisietoren in de Oekraïense hoofdstad Kiev hadden gebombardeerd, de Russische tv-zenders meldden dat Oekraïne zelf verantwoordelijk was voor de aanvallen op de eigen steden.

De twee populairste Russische zenders zijn Rossiya 1 en Channel One, beide onder staatscontrole. Om 5.30 uur lokale tijd in Moskou werd de ochtendshow ‘Good Morning’ onderbroken voor meer nieuws over “welbekende feiten”. Er werd aangekondigd dat de meldingen als zou het Oekraïense leger Russisch materieel hebben uitgeschakeld vals waren en bedoeld waren om “onervaren kijkers te misleiden”. De Russische kijker kreeg beelden voorgeschoteld die volgens de zender “niet-verfijnde virtuele manipulaties” waren, lees: onhandig gephotoshopt door Oekraïners.

De presentator liet twee foto’s van dezelfde tank zien. Hij beweerde dat het originele beeld een Oekraïense tank toonde die in 2014 verwoest werd tijdens de gevechten in de Donbas-regio. Op de tweede foto werd een ‘Z’ op het militaire voertuig aangebracht om het te doen lijken alsof een Russische tank recent tijdens het huidige conflict was getroffen.

Volledig scherm President Vladimir Poetin op de Russische tv-zender RT, die de officiële lijn van het Kremlin volgt. © REUTERS

Het ochtendnieuws van NTV, een ander kanaal onder controle van het Kremlin, focuste om 8 uur lokale tijd bijna alleen op de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne. Op 24 februari was Poetin daar zijn zogenaamde “speciale militaire operatie” begonnen, nadat hij de twee volksrepublieken Donetsk en Loehansk had erkend. Poetin beweerde dat het gebied, dat deels al in handen van pro-Russische rebellen was, moest “worden gedemilitariseerd en gedenazifieerd”. Verder geen woord over de tankcolonne van maar liefst 60 kilometer lang die vanuit Wit-Rusland oprukte naar Kiev. Dat was een half uur later wel het hoofditem van het nieuws op BBC Radio 4.

Rossiya 1 en Channel One beschuldigen Oekraïne zelfs van oorlogsmisdaden in de Donbas. De aanvallers zijn volgens Rossiya 1 niet de Russen, maar “Oekraïense nationalisten”. Het nieuwsanker zei: “Ze gebruiken burgers als menselijk schild, plaatsen doelbewust aanvalssystemen in woonwijken en voeren de bombardementen op steden in de Donbas op”. Volgens Channel One maken de Oekraïners zich op om “huizen in woonwijken te bombarderen” en “provoceren ze burgers en Russische soldaten”. Rossiya 24, zusterzender van Rossiya 1, beweert dat de Oekraïners ook kinderen als menselijk schild gebruiken, iets wat Poetin vorige week zelf al zei zonder enig bewijs.

De staatsmedia spreken ook nooit van een oorlog, maar van een operatie om de militaire infrastructuur van Oekraïne uit te schakelen en “om de volksrepublieken te verdedigen”. Er wordt ook vaak gerefereerd aan de strijd van de Sovjet-Unie tegen nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, met de bedoeling “historische parallellen” te trekken met de huidige missie.

Volledig scherm De Oekraïense president Volodimir Zelenski op RT. © REUTERS

Verder wordt de militaire operatie als erg succesvol afgeschilderd, met zware materiële verliezen bij de Oekraïners en zonder vermelding van Russische slachtoffers. De operatie lijkt zich ook te beperken tot de Donbas, volgens de staatsmedia gisterochtend. Vanuit Kiev en Charkiv, de twee grootste steden die Rusland bombardeert, werd geen verslag uitgebracht.

Pas in de namiddag meldt NTV ook bombardementen op de Oekraïense stad Charkiv. Maar dat de Russen daarachter zouden zitten, wordt als “fake” afgedaan. Rossiya 1 beschuldigt Oekraïne ervan zelf de bombardementen uit te voeren. “Charkiv aanvallen en zeggen dat het Rusland was. Oekraïne slaat toe tegen zichzelf en liegt erover tegen het Westen. Maar kan het volk wel misleid worden?”, klink het. Rossiya 1 kondigt ook aan dat de Russische overheid nieuwe website zal lanceren met “enkel waarheidsgetrouwe informatie”.

Volledig scherm De Europese Unie weert staatszender RT en persbureau Sputnik. © REUTERS