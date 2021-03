Hoe Alisha (14) doelbewust in de val gelokt werd door verliefd koppeltje: “Maar we wilden haar zeker niet dood”

Alisha (14) stapte via een list onbewust haar dood tegemoet. Dat blijkt uit een reconstructie die het gerecht maakte. Het veertienjarige meisje werd vorige maandag door een verliefd koppeltje geslagen en levend in het water van de Seine gegooid. Ze zou het tragische voorval niet overleven. De advocaat van de jongen die de klappen uitdeelde, verzekert dat hij haar dood nooit gewild heeft. “Hij zat in tranen voor de onderzoeksrechter”, stelt Franck Berton.

Alisha had op de bewuste dag afgesproken met haar iets oudere vriendin (15) aan het station van Argenteuil. Samen wandelden ze vervolgens naar de kade, uit het zicht van toevallige passanten.

De tiener voerde op die manier het gewiekste plan uit dat ze met haar vriend afgesproken had. Alisha besefte pas dat ze in de val gelokt was toen de jongen van achter een brugpijler tevoorschijn kwam. Meteen begon hij haar te slaan, te schoppen en aan haar haren te trekken.

Na de hevige klappen gooiden de twee daders vanop grote hoogte het meisje in het water. Haar ogen waren op dat moment nog open, maar ze bleek niet meer in staat om zich te bewegen. Ze stierf uiteindelijk de verdrinkingsdood.

De aanleiding voor dit vreselijke drama? De jongeren bleken verwikkeld te zitten in een complexe liefdesdriehoek. De jongen had eerst een korte relatie met Alisha, maar probeerde daarna zijn geluk bij het andere meisje. “De meisjes bleven echter goede vriendinnen en dat kon hij blijkbaar moeilijk aanvaarden”, stelde procureur Eric Corbaux.

Foto in ondergoed

Vorige maand raakten de gemoederen verhit omdat via Snapchat een foto van Alisha in ondergoed verspreid werd. Meteen werd met een beschuldigende vinger naar haar ex gewezen. De school schorste de jongen voorlopig, de directeur stelde voor om klacht tegen hem in te dienen. De moeder van het slachtoffer trok effectief naar het politiebureau, maar daar bleef het bij.

Begin maart escaleerde de situatie opnieuw: de vriendin ging Alisha fysiek te lijf, met als gevolg dat ook zij van school gestuurd werd. Vorige dinsdag had het koppel zich normaal gezien tijdens een tuchtraad moeten verantwoorden voor hun daden, maar zo ver is het dus nooit gekomen.

“Een echte huismus”

De advocaat van de jongeman snapt niet wat hem bezield heeft. “Ongelooflijk dat de tiener die ik gezien heb tot zoiets in staat was”, aldus Berton. “Voor de rechter is hij in huilen uitgebarsten, hij heeft dus wel degelijk spijt. Ze wilden haar echt niet dood, ze dachten dat ze naar de kant zou kunnen zwemmen.”

“Op school noemen ze hem verlegen, een echte huismus als het ware. Hij heeft een passie voor informatica en kan uren per dag achter het scherm van de computer doorbrengen. Daar staat tegenover dat hij amper vrienden heeft.”

“Giftige cocktail”

Volgens Berton speelde het feit dat hij met beide jongedames een relatie had een verwoestende rol. “In september waren Alisha en hij twee weken samen. Daarna werd hij verliefd op haar beste vriendin. Dat was zijn eerste seksuele relatie. Het is allemaal één grote giftige cocktail geworden.”

Een buurman zag met eigen ogen hoe het karakter van de jongen veranderde. “Hij stond onder de heerschappij van zijn nieuw lief. Zelfs zijn moeder kon niet meer tot hem doordringen. Ze heeft altijd haar uiterste best gedaan, maar nu is ze volledig gekraakt.”

