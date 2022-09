HLN-reporter Karolien Vandersmissen in Canada: "Afgelegen gebied waar alleen mensen wonen van inheemse afkomst”

Russische soldaten in Oekraïne wachten tevergeefs op soldij: “Moreel is laag en discipline slecht”

Russische soldaten die in Oekraïne dienen krijgen een groot deel van hun soldij niet of te laat uitbetaald. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom het moreel van Russische militairen laag is en hun discipline te wensen overlaat, meldt het Britse ministerie van Defensie.

4 september