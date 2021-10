HLN LIVE. Klokkenluidster Facebook geeft antwoord op vragen van Amerikaans Congres

Iraanse vrouwen mogen voor het eerst in twee jaar voetbal­match bijwonen

4 oktober Iraanse vrouwen zullen voor het eerst in twee jaar toegelaten worden in het voetbalstadion van de hoofdstad Teheran om het nationale team te steunen tijdens de kwalificatieronde tegen Zuid-Korea voor het Wereldkampioenschap in 2022. Sinds de islamitische revolutie van 1979 is het verboden voor vrouwen om voetbalmatchen in stadia te volgen, zogezegd om hen te beschermen tegen “onaanvaardbaar mannelijk gedrag”.