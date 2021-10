HLN LIVE. Klokkenluidster Facebook geeft antwoord op vragen Amerikaans Congres: “Facebook schaadt kinderen”

De 37-jarige Frances Haugen moet vandaag vragen beantwoorden in het Amerikaanse Congres. Haugen is voormalig productmanager bij Facebook en trad zondag naar buiten als klokkenluidster. Ze deed in het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes een reeks onthullingen rond de sociaalnetwerksite. Aan de Wall Street Journal zei ze dat ze gefrustreerd was omdat Facebook niet voldoende open was over het feit dat het sociale netwerk schade kon aanrichten. Volg hier live de vragensessie in het Congres.